Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Petek,
16. 1. 2026,
6.54

Osveženo pred

50 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,12

Natisni članek

Natisni članek
Maria Corina Machado Venezuela ZDA Nobelova nagrada za mir Donald Trump

Petek, 16. 1. 2026, 6.54

50 minut

Venezuelska prejemnica Nobelove nagrade za mir svojo nagrado delila s Trumpom

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,12
Maria Corina Machado, Donald Trump | Z delitvijo svoje Nobelove nagrade za mir se je želela Machado Trumpu osebno zahvaliti po vojaškem posredovanju njegove administracije v Venezueli. | Foto X/The White House

Z delitvijo svoje Nobelove nagrade za mir se je želela Machado Trumpu osebno zahvaliti po vojaškem posredovanju njegove administracije v Venezueli.

Foto: X/The White House

Vodja venezuelske opozicije Maria Corina Machado je na zasebnem srečanju v Beli hiši predsedniku Donaldu Trumpu izročila svojo Nobelovo nagrado za mir. "Mislim, da je danes zgodovinski dan za nas Venezuelce," je dejala po srečanju, poroča BBC.

Trump je svojo hvaležnost izrazil v objavi na družbenih omrežjih, kjer je zapisal, da je njena poteza "čudovita gesta medsebojnega spoštovanja". Da si Nobelove nagrade za mir želi oziroma da bi si jo zaslužil, je namignil že večkrat.

"Na predsednika Trumpa lahko računamo"

Machado je svojo potezo napovedala že po aretaciji venezuelskega predsednika Nicolasa Madura, kar je označila kot ogromen korak za človeštvo, svobodo in človeško dostojanstvo. Z delitvijo svoje Nobelove nagrade za mir s Trumpom se mu je želela osebno zahvaliti po vojaškem posredovanju njegove administracije v Venezueli.

Ameriški predsednik sicer ni podprl Machado za novo predsednico Venezuele, rekoč da ta v domovini nima zadosti podpore. Namesto tega se je sam oklical za začasnega predsednika države, več podpore pa je izrazil Delcy Rodriguez, ki je po aretaciji Madura prevzela vodenje države, pred tem pa je imela vlogo podpredsednice. Kljub temu je Trump dejal, da mu je bilo srečanje z Mario Corino Machado "v veliko čast", in jo označil za "čudovito žensko, ki je prestala že veliko". 

Po odhodu iz Bele hiše je Machado stopila še pred novinarje in jim povedala: "Na predsednika Trumpa lahko računamo." Da bo svojo Nobelovo nagrado delila z njim, se je odločila, ker mu je želela podeliti "priznanje za njegovo edinstveno predanost naši svobodi", je še pojasnila.

Maria Corina Machado
Novice Nobelovka Machado bi delila nagrado s Trumpom
Grenlandija vojska
Novice Bela hiša: Evropske sile na Grenlandiji nas ne ganejo
Donald Trump, Grenlandija
Novice Veselje v Rusiji: "Trump dela, kar hočemo. Samo še Grenlandijo napade."
Maria Corina Machado Venezuela ZDA Nobelova nagrada za mir Donald Trump
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.