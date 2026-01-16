Vodja venezuelske opozicije Maria Corina Machado je na zasebnem srečanju v Beli hiši predsedniku Donaldu Trumpu izročila svojo Nobelovo nagrado za mir. "Mislim, da je danes zgodovinski dan za nas Venezuelce," je dejala po srečanju, poroča BBC.

Trump je svojo hvaležnost izrazil v objavi na družbenih omrežjih, kjer je zapisal, da je njena poteza "čudovita gesta medsebojnega spoštovanja". Da si Nobelove nagrade za mir želi oziroma da bi si jo zaslužil, je namignil že večkrat.

"Na predsednika Trumpa lahko računamo"

Machado je svojo potezo napovedala že po aretaciji venezuelskega predsednika Nicolasa Madura, kar je označila kot ogromen korak za človeštvo, svobodo in človeško dostojanstvo. Z delitvijo svoje Nobelove nagrade za mir s Trumpom se mu je želela osebno zahvaliti po vojaškem posredovanju njegove administracije v Venezueli.

Ameriški predsednik sicer ni podprl Machado za novo predsednico Venezuele, rekoč da ta v domovini nima zadosti podpore. Namesto tega se je sam oklical za začasnega predsednika države, več podpore pa je izrazil Delcy Rodriguez, ki je po aretaciji Madura prevzela vodenje države, pred tem pa je imela vlogo podpredsednice. Kljub temu je Trump dejal, da mu je bilo srečanje z Mario Corino Machado "v veliko čast", in jo označil za "čudovito žensko, ki je prestala že veliko".

Po odhodu iz Bele hiše je Machado stopila še pred novinarje in jim povedala: "Na predsednika Trumpa lahko računamo." Da bo svojo Nobelovo nagrado delila z njim, se je odločila, ker mu je želela podeliti "priznanje za njegovo edinstveno predanost naši svobodi", je še pojasnila.