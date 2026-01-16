Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B., STA

16. 1. 2026
7.10

33 minut

Trump ustanovil Odbor za mir v Gazi, člane bo razkril kmalu

Sa. B., STA

Donald Trump

"V veliko čast mi je, da lahko naznanim ustanovitev Odbora za mir," je objavil Trump.

Foto: Reuters

Predsednik ZDA Donald Trump je v četrtek na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil, da je Odbor za mir v Gazi ustanovljen. Podrobnosti ni razkril. Vzpostavitev odbora sicer predvideva njegov mirovni načrt za palestinsko enklavo.

"V veliko čast mi je, da lahko naznanim ustanovitev Odbora za mir," je objavil Trump in dodal, da bodo imena njegovih članov razkrili kmalu. Po njegovih besedah bo to "največji in najprestižnejši odbor, ki je bil kadarkoli sestavljen".

Pred tem je egiptovski zunanji minister Badr Abdelati v sredo sporočil, da so se vpletene strani dogovorile o sestavi 15-članske palestinske tehnokratske uprave, ki bo odgovorna za vsakodnevno upravljanje povojne Gaze in bo delovala pod nadzorom Odbora za mir. Tega bo medtem po lastnih besedah vodil sam Trump. "Žoga je zdaj na strani mediatorjev, ameriškega poroka in mednarodne skupnosti, da pooblastijo odbor," je v odzivu na napoved ameriškega predsednika povedal eden od voditeljev palestinskega gibanja Hamas Basem Naim, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Od uveljavitve premierja ubitih najmanj 451 ljudi

Trumpov mirovni načrt, ki je začel veljati 10. oktobra lani, je načeloma končal izraelske operacije v Gazi in omogočil vrnitev talcev, ki jih je zadrževal Hamas. Druga faza načrta je v teku, medtem ko se sprti strani v konfliktu obtožujeta kršitev. Po podatkih ministrstva za zdravje v Gazi so izraelske sile od uveljavitve premirja tam ubile najmanj 451 ljudi.

Načrt predvideva tudi razporeditev mednarodnih stabilizacijskih sil v enklavi, ki naj bi pomagale pri zagotavljanju varnosti in usposabljanju palestinskih policistov.

Za Palestince ostaja osrednje vprašanje popoln umik izraelskih sil iz Gaze, kar načrt prav tako predvideva, a brez jasne časovnice. Hamas medtem ne sprejema popolne razorožitve, kar Izrael brezpogojno zahteva.

