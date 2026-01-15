Ameriški specialci zasegli še en tanker #video

ZDA so zasegle še en tanker, povezan z Venezuelo, so danes potrdili ameriški uradniki. To je že šesto plovilo, ki so ga ameriške sile zasegle od sredine decembra, zaseg pa se je zgodil pred srečanjem med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in venezuelsko opozicijsko voditeljico Mario Corino Machado, poroča Reuters.

Uradniki, ki so želeli ostati anonimni, so povedali, da se je zaseg zgodil na Karibih. Operacijo je potrdilo Južno poveljstvo ameriške vojske, ki je navedlo, da so ameriške sile zasegle tanker Veronica "brez incidentov".

V izjavi je še navedeno, da je Veronica "ravnala v nasprotju s karanteno sankcioniranih plovil, ki jo je predsednik Trump uvedel na Karibih". "Edina nafta, ki bo zapustila Venezuelo, bo nafta, katere prevoz bo pravilno in zakonito usklajen," je sporočilo Južno poveljstvo.

Za kakšen tanker gre?

Ladja Aframax Veronica pod zastavo Gvajane je v začetku januarja venezuelske vode zapustila prazna, kažejo ladijski dokumenti državne naftne družbe PDVSA in podatki sledilne službe TankerTrackers.com. Ladja se za razliko od drugih ladij v zadnjih dneh ni vrnila v Venezuelo.

Zasegi so del kampanje predsednika Trumpa, s katero želi venezuelskega predsednika Nicolasa Madura prisiliti k odstopu, kar je doseglo vrhunec z ameriško racijo 3. januarja, v kateri sta bila aretirana Maduro in njegova žena. Trump je od takrat dejal, da nameravajo Združene države prevzeti nedoločen nadzor nad venezuelskimi naftnimi viri kot del sto milijard dolarjev vrednega načrta za obnovo naftne industrije države.

ZDA načrtujejo nadaljnje zasege

Ameriška vlada je v sredo zahtevala sodne odredbe za zaseg še 12 tankerjev, povezanih z venezuelsko trgovino z nafto, so povedali štirje viri, medtem ko Washington utrjuje nadzor nad pošiljkami nafte v in iz te južnoameriške države.

Do zdaj prestrežena plovila so bila pod ameriškimi sankcijami ali pa del tako imenovane "senčne flote", ki prikriva svoj izvor za prevoz nafte od sankcioniranih proizvajalcev, kot so Iran, Rusija ali Venezuela. Večina zaseženih ladij, povezanih z Venezuelo, je plula pod lažnimi zastavami ali pa so bile njihove registracije preklicane, so za Reuters potrdile pomorske oblasti Paname, Cookovih otokov in Gvajane.

Prejšnji teden so ZDA zasegle ruski tanker za nafto, ki ga je po več kot dveh tednih zasledovanja čez Atlantik spremljala ruska podmornica. Moskva je to potezo obsodila.

"Machado nima domače podpore"

Zadnji zaseg se je zgodil pred srečanjem med Trumpom in Machado v četrtek, njunim prvim srečanjem iz oči v oči, odkar so ZDA odstavile Madura. Trump je Machado že prej označil za "borko za svobodo", vendar je zavrnil idejo, da bi po Madurovi odstavitvi prevzela vodstvo Venezuele, češ da nima zadostne domače podpore.

Po zaupni oceni CIE, ki je bila predložena Trumpu, so Madurovi privrženci, vključno z Rodriguezom, v najboljšem položaju za ohranjanje stabilnosti v državi.