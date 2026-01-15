Silovita eksplozija razdejala nizozemsko mesto Utrecht

V nizozemskem mestu Utrecht je danes odjeknila silovita eksplozija in povzročila požar. Po prvih podatkih lokalnih oblasti je bil poškodovan najmanj en človek, več medijev poroča tudi že o deset in več poškodovanih. Po navedbah tiskovnega predstavnika tamkajšnje gasilske brigade je šlo za "velikansko eksplozijo", poroča nizozemska tiskovna agencija ANP.

Za zdaj še ni jasno, kaj je povzročilo eksplozijo in ali je morda zahtevala smrtne žrtve.

Een grote ravage rondom de plek waar de explosie is geweest in #utrecht pic.twitter.com/IFeqGcT9oD — Noa van Oostrom (@noavanoostrom) January 15, 2026

Oblasti so lokalno prebivalstvo pozvale, naj se ne zadržujejo na območju eksplozije, medtem ko na kraju dogodka posredujejo reševalne službe.