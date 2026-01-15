Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
P. P., STA

Četrtek,
15. 1. 2026,
17.28

Silovita eksplozija razdejala nizozemsko mesto Utrecht

Utrecht Nizozemska | O številu poškodovanih in morebitnih smrtnih žrtvah za zdaj še ni zanesljivih informacij. | Foto omrežje X/posnetek zaslona

O številu poškodovanih in morebitnih smrtnih žrtvah za zdaj še ni zanesljivih informacij.

Foto: omrežje X/posnetek zaslona

V nizozemskem mestu Utrecht je danes odjeknila silovita eksplozija in povzročila požar. Po prvih podatkih lokalnih oblasti je bil poškodovan najmanj en človek, več medijev poroča tudi že o deset in več poškodovanih. Po navedbah tiskovnega predstavnika tamkajšnje gasilske brigade je šlo za "velikansko eksplozijo", poroča nizozemska tiskovna agencija ANP.

Za zdaj še ni jasno, kaj je povzročilo eksplozijo in ali je morda zahtevala smrtne žrtve.

Oblasti so lokalno prebivalstvo pozvale, naj se ne zadržujejo na območju eksplozije, medtem ko na kraju dogodka posredujejo reševalne službe.

