Ponedeljkovo eksplozijo avtomobila v indijski prestolnici New Delhi, v kateri je po zadnjih podatkih umrlo 12 ljudi, še več kot 30 pa jih je bilo ranjenih, je Indija danes označila za teroristični incident, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kaj je povzročilo eksplozijo avtomobila, še ni znano.

"Država je bila priča gnusnemu terorističnemu incidentu, ki so ga zagrešile protidržavne sile," je sporočila indijska vlada. Gre za prvo uradno opredelitev ponedeljkove eksplozije kot teroristično dejanje. Vlada je ob tem obsodila podlo in strahopetno dejanje, izrazila globoko žalost zaradi izgube nedolžnih življenj in sporočila, da bo Indija ohranila politiko ničelne tolerance do terorizma v vseh njegovih oblikah.

Pojasnili so, da preiskava še poteka in niso podali nadaljnjih podrobnosti, kdo bi lahko stal za napadom. Prav tako za zdaj še nobena skupina ni prevzela odgovornosti za napad.

Odjeknila močna eksplozija

Po navedbah policije se je v ponedeljek počasi premikajoče se vozilo ustavilo pri rdeči luči, nato pa je odjeknila močna eksplozija. Policija še ni podala razloga, kaj točno naj bi povzročilo eksplozijo na eni glavnih prometnic v New Delhiju blizu znamenite Rdeče utrdbe.

Eksplozija se je zgodila le nekaj ur po tem, ko je policija sporočila, da so aretirali več moških ter zasegli eksplozivna sredstva in puške. Aretirani moški naj bi bili po podatkih policije povezani z islamistično skupino Džaiš e Mohamed s sedežem v Pakistanu in s skupino Ansar Gazvat ul Hind, ki pripada kašmirski veji teroristične mreže Al Kaida. Obe skupini Indija uvršča med teroristične organizacije.

Premier Narendra Modi je že v torek eksplozijo avtomobila označil za zaroto. Obljubil je, da bodo odgovorne privedli pred roko pravice. Indijski minister za notranje zadeve Amit Shah pa je izjavil, da je uradnikom naročil, naj "izsledijo čisto vsakega krivca za ta incident".