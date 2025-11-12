Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Sreda,
12. 11. 2025,
18.07

Osveženo pred

23 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
teroristični napad eksplozija New Delhi Indija

Sreda, 12. 11. 2025, 18.07

23 minut

Eksplozija v New Delhiju po navedbah Indije teroristični incident

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Ponedeljkovo eksplozijo avtomobila v indijski prestolnici New Delhi, v kateri je po zadnjih podatkih umrlo 12 ljudi, še več kot 30 pa jih je bilo ranjenih, je Indija danes označila za teroristični incident, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kaj je povzročilo eksplozijo avtomobila, še ni znano.

eksplozija, New Delhi
Novice Več mrtvih v eksploziji v bližini postaje podzemne železnice #video

"Država je bila priča gnusnemu terorističnemu incidentu, ki so ga zagrešile protidržavne sile," je sporočila indijska vlada. Gre za prvo uradno opredelitev ponedeljkove eksplozije kot teroristično dejanje. Vlada je ob tem obsodila podlo in strahopetno dejanje, izrazila globoko žalost zaradi izgube nedolžnih življenj in sporočila, da bo Indija ohranila politiko ničelne tolerance do terorizma v vseh njegovih oblikah.

Pojasnili so, da preiskava še poteka in niso podali nadaljnjih podrobnosti, kdo bi lahko stal za napadom. Prav tako za zdaj še nobena skupina ni prevzela odgovornosti za napad.

Odjeknila močna eksplozija

Po navedbah policije se je v ponedeljek počasi premikajoče se vozilo ustavilo pri rdeči luči, nato pa je odjeknila močna eksplozija. Policija še ni podala razloga, kaj točno naj bi povzročilo eksplozijo na eni glavnih prometnic v New Delhiju blizu znamenite Rdeče utrdbe.

Eksplozija se je zgodila le nekaj ur po tem, ko je policija sporočila, da so aretirali več moških ter zasegli eksplozivna sredstva in puške. Aretirani moški naj bi bili po podatkih policije povezani z islamistično skupino Džaiš e Mohamed s sedežem v Pakistanu in s skupino Ansar Gazvat ul Hind, ki pripada kašmirski veji teroristične mreže Al Kaida. Obe skupini Indija uvršča med teroristične organizacije.

Premier Narendra Modi je že v torek eksplozijo avtomobila označil za zaroto. Obljubil je, da bodo odgovorne privedli pred roko pravice. Indijski minister za notranje zadeve Amit Shah pa je izjavil, da je uradnikom naročil, naj "izsledijo čisto vsakega krivca za ta incident".

Rezidenca Antilia, Mukesh Ambani
Trendi To je največja, najvišja in najdražja zasebna hiša na svetu
Pakistan, bombni napad
Novice V samomorilskem bombnem napadu ubitih več ljudi #video
teroristični napad eksplozija New Delhi Indija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.