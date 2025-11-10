Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Ponedeljek,
10. 11. 2025,
16.07

57 minut

New Delhi eksplozija

Ponedeljek, 10. 11. 2025, 16.07

57 minut

Več mrtvih v eksploziji v bližini postaje podzemne železnice #video

Avtor:
Na. R.

V eksploziji, ki je odjeknila v bližini znamenite Rdeče trdnjave v gosto poseljenem okrožju indijske prestolnice New Delhi, je umrlo najmanj osem ljudi, poročajo tuji mediji. Eksplodiral je avtomobil, vzrok pa še ni znan, je povedal tiskovni predstavnik policije Sanjay Tyagi.

Po poročanju televizijskih kanalov je poškodovanih najmanj 11 oseb.

Na posnetkih, ki so jih predvajali, so se iz več vozil valili plameni in dim na ulici, zagorelo je vsaj šest vozil in tri rikše, je povedal namestnik poveljnika gasilcev v Delhiju.

Ogenj so gasilske ekipe že pogasile. 

V prestolnici in Mumbaju so razglasili visoko stopnjo pripravljenosti.

Policijski komisar Satish Golcha je novinarjem na prizorišču povedal, da se je incident zgodil okoli 18:52 po lokalnem času, ko se je počasi premikajoče vozilo ustavilo na rdeči luči, preden je eksplodiralo in poškodovalo bližnja vozila. "Nekaj ​​ljudi je umrlo, nekaj je bilo poškodovanih," je dejal za BBC. 

New Delhi eksplozija
