Več mrtvih v eksploziji v bližini postaje podzemne železnice #video

V eksploziji, ki je odjeknila v bližini znamenite Rdeče trdnjave v gosto poseljenem okrožju indijske prestolnice New Delhi, je umrlo najmanj osem ljudi, poročajo tuji mediji. Eksplodiral je avtomobil, vzrok pa še ni znan, je povedal tiskovni predstavnik policije Sanjay Tyagi.

Po poročanju televizijskih kanalov je poškodovanih najmanj 11 oseb.

Na posnetkih, ki so jih predvajali, so se iz več vozil valili plameni in dim na ulici, zagorelo je vsaj šest vozil in tri rikše, je povedal namestnik poveljnika gasilcev v Delhiju.

Ogenj so gasilske ekipe že pogasile.

🚨 BREAKING: #DelhiBlast ; near Red Fort, New Delhi a car explosion rocks the area.



Several vehicles engulfed in flames, multiple injuries reported.



Delhi Police, Fire Brigade & Special Cell have rushed to the scene. The situation remains tense...#RedFort pic.twitter.com/rAh8tfM3Zj — Adorable (@rehnedotumm_) November 10, 2025

V prestolnici in Mumbaju so razglasili visoko stopnjo pripravljenosti.

Policijski komisar Satish Golcha je novinarjem na prizorišču povedal, da se je incident zgodil okoli 18:52 po lokalnem času, ko se je počasi premikajoče vozilo ustavilo na rdeči luči, preden je eksplodiralo in poškodovalo bližnja vozila. "Nekaj ​​ljudi je umrlo, nekaj je bilo poškodovanih," je dejal za BBC.