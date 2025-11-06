Naraslo število smrtnih žrtev nesreče tovornega letala v Kentuckyju #video

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

6. 11. 2025
9.34

Naraslo število smrtnih žrtev nesreče tovornega letala v Kentuckyju

Število smrtnih žrtev nesreče tovornega letala dostavnega podjetja UPS, ki je v torek strmoglavilo kmalu po vzletu z letališča v Louisvillu v ameriški zvezni državi Kentucky, je naraslo na 12. Po navedbah preiskovalcev se je nesreča zgodila zaradi vžiga enega od motorjev, ki je nato med vzletom odpadel, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Z veliko žalostjo sporočam, da se je število žrtev povečalo na 12, več oseb še vedno pogrešamo," je v sredo povedal župan Louisvilla Craig Greenberg. Guverner Kentuckyja Andy Beshear pa je tragedijo označil za nepredstavljivo in izrekel sožalje družinam žrtev.

Videoposnetki nesreče, ki so jih predvajale ameriške televizije, prikazujejo, kako je letalo kmalu po vzletu strmoglavilo in eksplodiralo. | Foto: Reuters Videoposnetki nesreče, ki so jih predvajale ameriške televizije, prikazujejo, kako je letalo kmalu po vzletu strmoglavilo in eksplodiralo. Foto: Reuters

Letalo McDonnell Douglas MD-11, ki je bilo na poti v Honolulu na Havajih, je v torek vzletelo z mednarodnega letališča Louisville Muhammad Ali. 

Letalo je zadelo poslovne objekte v bližini letališča, pri čemer je bilo ubitih več ljudi. Preiskovalci so že našli črni skrinjici.

