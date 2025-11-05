Kmalu po vzletu z letališča v Louisvillu v ameriški zvezni državi Kentucky je v torek strmoglavilo tovorno letalo dostavnega podjetja UPS, pri čemer je umrlo najmanj sedem ljudi, več pa jih je bilo poškodovanih, poročajo ameriški mediji. Guverner Kentuckyja Andy Beshear je opozoril, da bi utegnilo število smrtnih žrtev še narasti.

Podjetje UPS je v kratki izjavi potrdilo incident in sporočilo, da preiskavo vodi Nacionalni odbor za varnost v prometu (NTSB), poroča televizija ABC. Vzrok strmoglavljenja na industrijskem območju na obrobju Louisvilla še ni znan.

Letalo kmalu po vzletu strmoglavilo in eksplodiralo

Letalo McDonnell Douglas MD-11, ki je bilo na poti v Honolulu na Havajih, je vzletelo z zasebnega letališča podjetja UPS, ki ima v Louisvillu svoj globalni center. Videoposnetki nesreče, ki so jih predvajale ameriške televizije, kažejo, kako je letalo kmalu po vzletu strmoglavilo in eksplodiralo.

Tiskovni predstavnik letališča je sprva potrdil najmanj štiri smrtne žrtve, kasneje je število mrtvih naraslo na najmanj sedem. Več ljudi je bilo poškodovanih. Guverner Kentuckyja Beshear je povedal, da je nekaj ljudi hudo poškodovanih, zato bi utegnilo število smrtnih žrtev še narasti. V razbitinah letala še iščejo morebitne žrtve.

Letališče v Louisvillu so po incidentu do nadaljnjega zaprli.