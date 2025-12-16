Ameriška vojska je v ponedeljek napadla tri plovila na vzhodu Tihega oceana, pri čemer je bilo ubitih osem ljudi, je sporočil Pentagon, ki trdi, da je šlo za napade na čolne za prevažanje mamil. Napade je ukazal obrambni minister Pete Hegseth, poroča televizija NBC.

Med mrtvimi so bili trije na prvi ladji, dva na drugi in trije na tretji, je sporočilo južno poveljstvo ameriških oboroženih sil, ki že več mesecev napada in uničuje čolne tako v Karibih kot tudi v Tihem oceanu. Plovila naj bi upravljale skupine, ki jih je predsednik ZDA Donald Trump uvrstil na seznam mednarodnih terorističnih organizacij. Pristojno poveljstvo je sporočilo, da so bili čolni uničeni v mednarodnih vodah in so pluli po znanih poteh za prevoz mamil.

On Dec. 15, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/IQfCVvUpau — U.S. Southern Command (@Southcom) December 16, 2025

Umrlo že najmanj 94 ljudi

Hegseth tako še naprej izdaja ukaze za napade ne glede na to, da kongres izvaja preiskavo napada 2. septembra, ko je ameriška vojska najprej uničila čoln, potem pa v dodatnem napadu ubila še dva preživela, ki sta se oklepala razbitin. Doslej je bilo po navedbah NBC v Karibih in Tihem oceanu izvedenih 25 tovrstnih napadov, pri čemer je umrlo najmanj 94 ljudi.

Napade spremlja obsežna krepitev vojaške prisotnosti ZDA v Karibih, vključno z največjo letalonosilko in več drugimi vojaškimi ladjami. Trump vztraja, da je cilj boj proti tihotapljenju drog, medtem ko venezuelski predsednik Nicolas Maduro domneva, da je v ozadju želja po menjavi oblasti v Caracasu.