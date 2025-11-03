Prvič po tragični letalski nesreči, v kateri je umrlo 241 ljudi, je javno spregovoril edini preživeli, 39-letni Višvaš Kumar Rameš. "Počutim se kot najsrečnejši človek na svetu, a hkrati trpim telesno in duševno," je Rameš povedal za BBC.

12. junija letos je kmalu po vzletu strmoglavilo letalo, ki je bilo z letališča v Ahmedabadu na zahodu Indije namenjeno na letališče Gatwick v Londonu. Na krovu je bilo skupno 242 potnikov in članov posadke, edini, ki je nesrečo preživel, je 39-letni britanski državljan indijskih korenin Višvaš Kumar Rameš. V času nesreče je sedel na sedežu 11A.

UPDATE - Ramesh Viswashkumar, a British national, is the lone survivor of the Air India plane crash. He reportedly jumped out of the emergency exit.



So many questions about this AI 17i flight prominent passengers etc...so many questions 🤨 pic.twitter.com/tPk9HueQeZ — Jack Straw (@JackStr42679640) June 12, 2025

Trpi za posttravmatsko motnjo

V čustvenem pogovoru za BBC je Rameš prvič javno spregovoril o svojem življenju po tragediji. "Še vedno ne morem verjeti, da sem preživel. To je čudež. A izgubil sem brata. Bil je moja opora, vedno je stal ob meni," je dejal Rameš. Njegov mlajši brat Adžaj, ki nesreče ni preživel, je sedel le nekaj sedežev stran. Na vprašanje o tem, česa se spominja na dan nesreče, ni zmogel odgovoriti.

Rameš je opisal stisko, ki jo zdaj doživljata on in njegova družina. Odkar se je vrnil v Veliko Britanijo, se spopada s posttravmatsko stresno motnjo, zaprl se je sam vase in z nikomer ne govori. "Zdaj sem sam. Samo sedim v svoji sobi, ne pogovarjam se niti z ženo niti s sinom," je povedal.

Še vedno težko hodi, trpi bolečine v rami in hrbtu, ne more delati ali voziti avtomobila. Družinsko ribiško podjetje, ki sta ga v Indiji vodila skupaj z bratom, je v tem času propadlo.

24 tisoč evrov odškodnine ni dovolj

Letalska družba Air India je Ramešu ponudila 24.500 evrov odškodnine, a njegovi zastopniki pravijo, da to ni dovolj za osnovno preživetje. Lokalni vodja skupnosti v Leicestru, kjer živi Rameš in svetovalec družine Sandživ Patel je prepričan, da letalska družba z njim od nesreče slabo ravna. "V krizi je, duševni, telesni, finančni. To je uničilo njegovo družino," je dejal Patel.

Tiskovni predstavnik družine Radd Seiger je povedal, da so letalsko družbo Air India trikrat pozvali na sestanek, a so bili vsakokrat zavrnjeni oziroma prezrti.