Srhljiv posnetek z letala Air India: "Nič ne deluje." #video

Potnik Akash Vatsa je povedal, da je z letalom Air India letel iz New Delhija v Ahmedabad, v svoji objavi je delil tudi slike registrske kode letala in letalske karte, ki naj bi potrjevale, da gre za letalo, ki je nato iz Ahmedabada poletelo proti Londonu in pri tem tragično strmoglavilo. V nesreči je umrlo 242 potnikov in članov posadke. Za zdaj še ni znano, kaj je bil razlog za eno najhujših nesreč v letalski zgodovini.

Še preden se je vkrcal v letalo, je slikal njegovo registrsko oznako. Foto: omrežje X/@akku92 Na posnetku, ki ga je Vatsa poimenoval "nenavadne stvari na letalu", našteva vse stvari, ki na letalu ne delujejo. "Klimatska naprava sploh ne deluje. Kot ponavadi tudi njihovi televizijski zasloni ne delujejo, prav tako ne gumb za klic kabinskega osebja," pravi v posnetku. "Nič ne deluje, nič. Celo luč ne deluje."

Letalska karta, ki naj bi dokazovala, da gre za letalo, ki je iz Ahmedabada poletelo proti Londonu, a pri tem strmoglavilo. Foto: omrežje X/@akku92 Dejal je, da je videoposnetek posnel, da bi se pritožil letalski družbi Air India, vendar ga je namesto tega delil na omrežju X, da bi izpostavil težave z letalom po tragični nesreči.