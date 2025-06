Zadnji posnetek dveh Britancev pred smrtonosno nesrečo #video

"Sva na letališču, čakava na vkrcanje na letalo, pred nama je deseturni let v Anglijo," so bile ene zadnjih besed dveh britanskih državljanov pred tragično nesrečo letala Air India, ki je strmoglavilo blizu letališča v Ahmedabadu, v kateri je umrlo 240 ljudi.

Na družbenem omrežju X so objavili videoposnetek, ki sta ga na svoji strani Welness Foundry objavila ustanovitelja Jamie Ray Meek in Fiongal Greenlaw-Meek, med čakanjem na letališču za let v Anglijo.

Nasmejana in dobre se pogovarjata in poslavljata od Indije, Fiongal pa se je v videoposnetku poslovil z besedami "Vračam se srečen, srečen, srečen in miren".

Niti slutila nista, da bo to njuna zadnja objava. Foto: X/@aviationbrk

Letalo boeing 787-8 Dreamliner družbe Air India je bilo namenjeno na letališče Gatwick v Londonu, vendar je skoraj nemudoma po vzletu padlo na naseljeno območje med letališčem in bolnišnico v mestu Ahmedabad v indijski zvezni državi Gujarat.

Po navedbah indijske policije naj bi v nesreči umrlo najmanj 290 ljudi - ob potnikih in posadki letala, teh je bilo 242, tudi mnogi na območju strmoglavljenja. Foto: Twitter

Nesrečo naj bi po zadnjih podatkih iz Indije preživel 40-letni britanski državljan indijskih korenin Viswashkumar Ramesh.

V času nesreče je Ramesh sedel na sedežu 11A. Njegov brat, ki je sedel na sosednjem sedežu, je še vedno med pogrešanimi.