Na Madžarskem razburjajo posnetki posestva Orbana: imel naj bi tudi te živali

Na Madžarskem zadnje dni razburjajo posnetki posestva madžarskega premierja Viktorja Orbana v Hatvanpuszti blizu Budimpešte, na katerih je videti urejen park s palmami, kapelo in fontanami, pa tudi zebre in antilope. Madžarska vlada sicer trdi, da gre za kmetijo v lasti premierjevega očeta.

Madžarski opozicijski poslanec Akos Hadhazy je v nedeljo na družbenem omrežju Facebook objavil fotografije gradbenih del na Orbanovem posestvu pred štirimi leti. Na njih je med drugim videti mrežo za talno gretje na eni od poti na posestvu. S tem je Hadhazy izpodbijal trditev vlade, da gre le za kmetijo.

Poslanec je v začetku meseca tudi organiziral ogled posestva, na katerem so ljudje lahko pokukali čez ograjo in se na lastne oči prepričali, ali je za njo res kmetija. Ogleda se je po poročanju medijev udeležilo več tisoč ljudi.

Zebre in antilope se pasejo na travi

Zatem je madžarski spletni portal Telex objavil posnetek Orbanovega posestva z dronom, na katerem je med drugim videti več velikih poslopij, urejen park s palmami, kapelo in fontanami, panele s sončnimi celicami ter zebre in antilope, ki se pasejo na travi.

📸💸 Astonishing new drone footage shows Viktor Orbán's family’s lavish €30M Hatvanpuszta dacha (a former Habsburg estate) and zebras roaming nearby. Each week brings new details, making the mansion resemble Viktor Yanukovych's infamous Mezhyhirya Residence. Video by @Telexhu pic.twitter.com/XxXUkB4ng2 — Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) August 11, 2025

Poljski zunanji minister Radoslaw Sikorski je po objavi posnetka Orbana zbodel na družbenem omrežju X. "Ali so zebre in antilope na Madžarskem tradicionalne domače živali?" je zapisal v objavi.

Eksotične živali imajo tudi drugi politiki

Bruseljski spletni portal Politico je ob tem spomnil, da Orban ni edini politik, ki ima eksotične živali.

Gruzijski oligarh in nekdanji premier Bidzina Ivanišvili ima denimo lasten akvarij z morskimi psi, nekdanji ukrajinski predsednik Viktor Janukovič je imel na svojem posestvu živalski vrt s pavi, fazani, jeleni, medvedi, kenguruji in noji, čečenski voditelj Ramzan Kadirov pa naj bi v imel svojih številnih palačah mnoge živali, poleg običajnih mačk, psov, konjev in rac tudi kameljo farmo, tigra, leva in krokodila.