Svet relija žaluje. Včeraj je na Poljskem potekalo testiranje pred naslednjim relijem za evropsko prvenstvo. Pri tem je s ceste odneslo Mattea Doretta (peugeot 208 rally4), ki ni preživel trčenja v drevo. Reševalci so bili hitro na kraju nesreče in so 21-letnega Italijana izvlekli iz avtomobila. Kljub poskusom oživljanja Dorettu niso mogli več pomagati. Sovoznika Samuela Pellegrina so odpeljali na preventivni pregled v bolnišnico, a ni poškodovan.

Doretto je bil član razvojne ekipe italijanske zveze ACI. Lani je postal italijanski mladinski državni prvak, letos pa se je na reliju za EP na Madžarskem prvič uvrstil na zmagovalne stopničke v mladinskem prvenstvu.

To je druga odmevna nesreča voznikov relija na testiranjih. Leta 2023 se je na testu pred relijem za SP na Hrvaškem smrtno ponesrečil Hyundaiev tovarniški voznik Craig Breen.