Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Petek,
15. 8. 2025,
10.38

Osveženo pred

19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Ilirska Bistrica gorska dirka Lionel Regal

Petek, 15. 8. 2025, 10.38

19 minut

Lionel Regal

Danes 15 let od tragedije junaka, ki je velik pečat pustil tudi v Sloveniji

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Lionel Regal | Lionel Regal se je na dirki za EP v Švici ponesrečil 15. avgusta leta 2010. | Foto Wikimedia Commons

Lionel Regal se je na dirki za EP v Švici ponesrečil 15. avgusta leta 2010.

Foto: Wikimedia Commons

Na današnji dan pred 15 leti je življenje izgubil eden najboljših gorskohitrostnih dirkačev vseh časov, ki je velik pečat pustil tudi v Sloveniji.

Danes mineva natanko 15 let od tragične nesreče Lionela Regala, enega najboljših gorskohitrostnih voznikov v Evropi in trikratnega zmagovalca dirke v Ilirski Bistrici. Regal se je smrtno ponesrečil 15. avgusta 2010 na dirki za evropsko prvenstvo v Švici, kjer je v dežju zletel s proge pri hitrosti skoraj 200 kilometrov na uro. Priletel je v drevo in francoski šampion je bil na mestu nesreče mrtev. Tudi Lionelov oče je življenje izgubil na gorski dirki.

Lionel Regal | Foto: Wikimedia Commons Foto: Wikimedia Commons V Sloveniji je zmagal trikrat zapored

Tragedija je močno odmevala na evropski dirkaški sceni, zgodila pa se je tik pred takratno dirko proti Šembijam. Organizatorji so zato takrat pripravili spomin na dirkača, ki je bil petkratni francoski gorski prvak in tudi evropski gorski prvak leta 2008, velik pečat pa je pustil tudi na cestah proti Šembijam.  

Regal je v Sloveniji nastopal od leta 2004, ko ga je na dirko povabil takratni organizator dirke Miro Gardelin. Zmagal je v letih 2006–2008, vselej s trilitrsko formulo reynard 01L. Skupaj je proti Šembijam vozil šestkrat, od tega je trikrat zmagal. Dvakrat je moral priznati premoč Anderju Vilarinu (2004, 2005), leta 2009 pa je bil hitrejši Simone Faggioli (osella FA30).

Gorskohitrostna dirka Ilirska Bistrica letos praznuje 30 let. Prvič so jo organizirali leta 1995. Že 31. izvedba dirke bo potekala od 29. do 31. avgusta, spet pa bo med drugim štela tudi za evropsko prvenstvo. 

Video – Regalov zadnji obisk Slovenije

Ilirska Bistrica gorska dirka Lionel Regal
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.