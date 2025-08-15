Na današnji dan pred 15 leti je življenje izgubil eden najboljših gorskohitrostnih dirkačev vseh časov, ki je velik pečat pustil tudi v Sloveniji.

Danes mineva natanko 15 let od tragične nesreče Lionela Regala, enega najboljših gorskohitrostnih voznikov v Evropi in trikratnega zmagovalca dirke v Ilirski Bistrici. Regal se je smrtno ponesrečil 15. avgusta 2010 na dirki za evropsko prvenstvo v Švici, kjer je v dežju zletel s proge pri hitrosti skoraj 200 kilometrov na uro. Priletel je v drevo in francoski šampion je bil na mestu nesreče mrtev. Tudi Lionelov oče je življenje izgubil na gorski dirki.

Foto: Wikimedia Commons

Tragedija je močno odmevala na evropski dirkaški sceni, zgodila pa se je tik pred takratno dirko proti Šembijam. Organizatorji so zato takrat pripravili spomin na dirkača, ki je bil petkratni francoski gorski prvak in tudi evropski gorski prvak leta 2008, velik pečat pa je pustil tudi na cestah proti Šembijam.

Regal je v Sloveniji nastopal od leta 2004, ko ga je na dirko povabil takratni organizator dirke Miro Gardelin. Zmagal je v letih 2006–2008, vselej s trilitrsko formulo reynard 01L. Skupaj je proti Šembijam vozil šestkrat, od tega je trikrat zmagal. Dvakrat je moral priznati premoč Anderju Vilarinu (2004, 2005), leta 2009 pa je bil hitrejši Simone Faggioli (osella FA30).

Gorskohitrostna dirka Ilirska Bistrica letos praznuje 30 let. Prvič so jo organizirali leta 1995. Že 31. izvedba dirke bo potekala od 29. do 31. avgusta, spet pa bo med drugim štela tudi za evropsko prvenstvo.

Video – Regalov zadnji obisk Slovenije