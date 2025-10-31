Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Petek,
31. 10. 2025,
4.00

Osveženo pred

5 ur, 45 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
toyota yaris rally2 toyota yaris GR Toyota

Petek, 31. 10. 2025, 4.00

5 ur, 45 minut

Toyota yaris Rally2

Tehnični in registracija: prvi slovenski toyota yaris rally2 je že pripravljen #foto

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Prvi dirkalnik toyota yaris rally2 v slovenski lasti je opravil tehnični pregled.

Še pred koncem letošnje avtošportne sezone se je okrepil slovenski vozni park. V Ljubljani je tehnični pregled in registracijo opravil toyota yaris rally2. Čeprav je to namensko izdelani dirkalnik, potrebuje registracijo kot vsak osebni avtomobil. Reliji namreč z vmesnimi etapami potekajo v vsakdanjem prometu, zato tudi za dirkalnike veljajo enaki predpisi.

Toyota yaris GR
Avtomoto Japonski strupeni malček: okrog 60 Slovencev se je z njim zbralo v Krškem #foto

Toyota yaris rally2 | Foto: Domint Racing Foto: Domint Racing

Toyota yaris rally2 | Foto: Domint Racing Foto: Domint Racing Okrepil bo že tako pisan in kakovosten slovenski razred Rally2

Dirkalniki razreda Rally2 so trenutno tehnično največ, kar dovolijo reliji nacionalnega in regionalnega razvoja. To so štirikolesno gnani avtomobili s turbomotorjem, ki so nujni za zmago tudi v slovenskem reli prvenstvu. Na slovenskih registracijah že poznamo Hyundaijeve, Citroenove, Škodine in tudi en Peugeotov dirkalnik, tem pa se je zdaj pridružil še prvi Toyotin yaris rally2. Ta je med vsemi najnovejši, letos je tak dirkalnik zmagal tudi v svetovnem prvenstvu WRC2 (Oliver Solberg).

Avtomobil poganja le trivaljni 1,6-litrski motor s turbinskim polnilnikom. Slabe štiri metre dolg dirkalnik (3.995 milimetrov) ima moč 300 "konjev",  moč pa se na vsa štiri kolesa prenaša prek šeststopenjskega ročnega sekvenčnega menjalnika. Delovanje motorja omejuje predpisani 32-milimetrski omejevalec dovoda zraka v turbopolnilnik.

Slovenski bo vozil tudi v Avstriji, toda med cilji je državno prvenstvo 2026

Yarisa rally1 je v Slovenijo pripeljala ekipa Domint Racing. Ta združuje več partnerjev, ki so lani jeseni v Slovenijo pripeljali norveškega zvezdnika Madsa Ostberga. Njegov citroen C3 rally2 je letos v slovenskem prvenstvu zelo uspešno vozil Mark Škulj s sovoznico Pio Šumer – dosegel je dve zmagi in potrdil naslov državnega podprvaka.

Toyotin dirkalnik je omenjeno moštvo želelo dobiti že prej, a se je dobava s Toyotinega športnega oddelka na Finskem nekoliko zavlekla. Tako avtomobila prihodnji konec tedna še ne bo na sklepnem reliju sezone v Idriji, svoj debi pa bo prek sodelovanja z ekipo Raimunda Baumschlagerja predvidoma dočakal v začetku novega leta na reliju Janner v Avstriji. Ker ima avtomobil tudi makadamsko podvozje, niso izključeni že pred tem nastopi na katerem izmed krajših relijev ali posezonskih šovov.

Načrt moštva je yarisa rally2 prihodnje leto aktivirati v slovenskem državnem prvenstvu. Kdo bo sedel za volanom, še ni znano.

Toyota yaris rally2 | Foto: Domint Racing Foto: Domint Racing

toyota yaris rally2 toyota yaris GR Toyota
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.