Še pred koncem letošnje avtošportne sezone se je okrepil slovenski vozni park. V Ljubljani je tehnični pregled in registracijo opravil toyota yaris rally2. Čeprav je to namensko izdelani dirkalnik, potrebuje registracijo kot vsak osebni avtomobil. Reliji namreč z vmesnimi etapami potekajo v vsakdanjem prometu, zato tudi za dirkalnike veljajo enaki predpisi.

Foto: Domint Racing

Foto: Domint Racing

Dirkalniki razreda Rally2 so trenutno tehnično največ, kar dovolijo reliji nacionalnega in regionalnega razvoja. To so štirikolesno gnani avtomobili s turbomotorjem, ki so nujni za zmago tudi v slovenskem reli prvenstvu. Na slovenskih registracijah že poznamo Hyundaijeve, Citroenove, Škodine in tudi en Peugeotov dirkalnik, tem pa se je zdaj pridružil še prvi Toyotin yaris rally2. Ta je med vsemi najnovejši, letos je tak dirkalnik zmagal tudi v svetovnem prvenstvu WRC2 (Oliver Solberg).

Avtomobil poganja le trivaljni 1,6-litrski motor s turbinskim polnilnikom. Slabe štiri metre dolg dirkalnik (3.995 milimetrov) ima moč 300 "konjev", moč pa se na vsa štiri kolesa prenaša prek šeststopenjskega ročnega sekvenčnega menjalnika. Delovanje motorja omejuje predpisani 32-milimetrski omejevalec dovoda zraka v turbopolnilnik.

Slovenski bo vozil tudi v Avstriji, toda med cilji je državno prvenstvo 2026

Yarisa rally1 je v Slovenijo pripeljala ekipa Domint Racing. Ta združuje več partnerjev, ki so lani jeseni v Slovenijo pripeljali norveškega zvezdnika Madsa Ostberga. Njegov citroen C3 rally2 je letos v slovenskem prvenstvu zelo uspešno vozil Mark Škulj s sovoznico Pio Šumer – dosegel je dve zmagi in potrdil naslov državnega podprvaka.

Toyotin dirkalnik je omenjeno moštvo želelo dobiti že prej, a se je dobava s Toyotinega športnega oddelka na Finskem nekoliko zavlekla. Tako avtomobila prihodnji konec tedna še ne bo na sklepnem reliju sezone v Idriji, svoj debi pa bo prek sodelovanja z ekipo Raimunda Baumschlagerja predvidoma dočakal v začetku novega leta na reliju Janner v Avstriji. Ker ima avtomobil tudi makadamsko podvozje, niso izključeni že pred tem nastopi na katerem izmed krajših relijev ali posezonskih šovov.

Načrt moštva je yarisa rally2 prihodnje leto aktivirati v slovenskem državnem prvenstvu. Kdo bo sedel za volanom, še ni znano.

Foto: Domint Racing