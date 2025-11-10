Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Ponedeljek,
10. 11. 2025,
10.20

Toyota hilux

Toyota hilux: marsikaj se spreminja, hibrid v prvi plan, za posebne naloge tudi elektrika

Toyota hilux | Foto Toyota

Foto: Toyota

Toyota je razkrila novo generacijo hiluxa, ki bo prvič na voljo tudi v električni različici. Osrednji pogon postaja hibrid, klasični dizel le še za vzhodnoevropske države.

Toyota je poltovornjaku hilux namenila deveto generacijo. Zunanjost je precej drugačna kot do zdaj, ključne spremembe pa so pri pogonih. Osrednji pogon postaja blagi 48-voltni hibrid na osnovi 2,7-litrskega turbodizelskega motorja. Neelektrificirane motorje (2,8-litrski dizelski in 2,7-litrski bencinski) bodo ponujali le še v vzhodni Evropi. 

Električni hilux za posebna delovna okolja

Toyota hilux | Foto: Toyota Foto: Toyota Novost je možnost izključno električnega hiluxa. Ta ima stalni štirikolesni pogon in baterijo kapacitete 59,2 kilovatne ure. Nosilnost električnega hiluxa bo 715 kilogramov, vlekel pa bo lahko tovor mase do 1,6 tone. Doseg po WLTP znaša do 240 kilometrov. Uporabnost električnega hiluxa bo tako omejena na delovišča in okolje, ki favorizira brezogljični pogon, a ne zahteva velikega dnevnega dosega. 

Za primerjavo, hibridni hiliux bo imel nosilnost ene tone, vlekel pa bo tovor z maso do 3,5 tone. 

Leta 2028 bodo pri Toyoti za hiluxa pripravili še različico s pogonom na vodik. 

Toyota hilux | Foto: Toyota Foto: Toyota

Toyota hilux | Foto: Toyota Foto: Toyota Toyota hilux | Foto: Toyota Foto: Toyota

Toyota hilux | Foto: Toyota Foto: Toyota

