Petek,
24. 10. 2025,
Petek, 24. 10. 2025, 4.00

Toyota yaris GR

Japonski strupeni malček: okrog 60 Slovencev se je z njim zbralo v Krškem #foto

Foto: Gregor Pavšič

Toyota je v Sloveniji prodala že več kot sto športnih yarisov GR, kar močno presega nekdanje prodajne načrte. Dobra polovica lastnikov se je zbrala v Krškem.

Medtem ko so ostali proizvajalci v zadnjih desetih letih črtali skoraj vse športne avtomobile, je Toyota pred petimi leti izdelala namenskega športnika s štirikolesnim pogonom. Za potrebe homologacije dirkalnika za svetovno prvenstvo, so prilagodili yarisa v trivatno izvedbo in mu dodali kratico GR. Mali strupeni malček je kar precej nenadejano postal zanimiva zgodba o uspehu in dokaz, da trg želi tudi podobne zabavne avtomobile z izrazito športno noto in povezavo z dirkaškimi specialkami iz svetovnega prvenstva. 

Toyota yaris GR
Avtomoto Toyota yaris GR - po francoskih Alpah s športnikom, ki je po štirih letih že legenda

Toyota yaris GR | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Okrog 60 slovenskih yarisov GR  zbranih v Krškem

Prvotni prodajni načrti so bili še precej skromni in hitro se je pokazalo, da bo zanimanje precej večje. Proizvodnja je bila omejena, ker ima vsak tak yaris GR tudi visok ogljični odtis in zato negativno vpliva na Toyotino povprečje izpusta CO2. Toda s povečano prodajo hibridov in tudi električnih vozil je proizvodnja “dovolila” dodatne avtomobile in danes jih samo v Sloveniji vozi več kot 110. Okrog 60 se jih je zbralo na dogodku na stezi Raceland pri Krškem, med njimi pa je bilo tudi že nekaj prenovljenih avtomobilov. Takega smo lani vozili v Franciji, ponaša pa se z nižjim položajem sedenja, drugačno (za yarisa edinstveno) armaturno ploščo, na voljo je tudi samodejni menjalnik in celo pokončna ročna zavora.

Program je z najetim dirkalnikom na osnovi takega yarisa - avtomobil razreda Rally2 in ne tovarniška specialka najvišjega razreda Rally1 - popestril nekdanji reli prvak Andrej Jereb. 

Toyota yaris GR
Avtomoto "Da, pravi navdušenec sprejme davek in za avtomobil plača tudi dvojno ceno ..."

Toyota yaris GR | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Toyota yaris GR | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Toyota yaris GR | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

