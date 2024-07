Pusto parkirišče pred Lyonskim letališčem je bilo le izhodišče za avtomobilski rokenrol, ki se je dobro uro pozneje že odvijal v Alpah. Na cestah, ki so nekoč gostile tako reli Monte Carlo kot kolesarsko Dirko po Franciji, smo odločno preizkusili prenovljeni (novi?) toyota yaris GR. Brezkompromisni (neelektrificirani) športni avtomobil s štirikolesnim pogonom, ki je kljub neracionalnemu razmerju med velikostjo in ceno, povzročil veliko zanimanje in za nakup že prepričal krepko več kot sto Slovencev. Navidezno je sicer še vedno enak, a tehnično je z mnogimi malimi popravki postal še veliko boljši.

Navzven so razlike po prenovi yarisa GR le kozmetične. Foto: Gregor Pavšič Pot je vodila proti prelazu Col du Granier. Nekoč, zadnjič pred natanko 30 leti, je bila tu hitrostna preizkušnja relija Monte Carlo. Granier je gostil tudi kolesarsko Dirko po Franciji, zadnjič leta 2012. Vzpon je bil ocenjen za prvo oziroma drugo težavnostno kategorijo. Na višini 1.134 metrov ni dovolj visok, da bi zapeljali izven objema gozda in zares visoko v Alpe, toda ovinki na cesti so bili, kot bi jih izdelali po meri za yarisa GR.

Testna cesta tudi po trasi nekdanje hitrostne preizkušnje relija Monte Carlo. Foto: Gregor Pavšič

Srednje široka cesta, kjer morata dva voznika že malo popaziti, da se varno srečata. Zaporedni srednje zaprti ovinki, nekaj ostrih 180-stopinjskih ovinkov, cesta navzgor in navzdol, ne najboljša asfaltna podlaga … Zdi se kot opis klasične hitrostne preizkušnje na reliju in prav v takih razmerah se yaris GR najbolje znajde.

Izjemno prepričljive so zavore, saj so zavorni diski na primer večji kot pri supri. Vse to pa pomaga, da ostane voznik za volanom samozavesten in da mu avtomobil nudi visoko raven nevtralnega obnašanja in stabilnosti.

Zaščitni znak yarisa GR je trivratna zasnova in široki zadnji blatniki. Foto: Gregor Pavšič

Sedi se do 2,5 centimetra nižje, povsem drugačna je armatura s sredinsko konzolo. Foto: Gregor Pavšič

Sredinska konzola je zasnovana zelo minimalistično. Foto: Gregor Pavšič

Yarisa GR je mogoče zares močno priganjati in prelagati med ovinki, pa je celotna vožnja še vedno povsem pod nadzorom. To pa je pogoj tako za varnost kot tudi za uživanje v vožnji z avtomobilom, čigar zmogljivosti tudi po nekaj deset alpskih kilometrih ne popuščajo.

Zvok bencinskega trivaljnika ni najboljši za voznikova ušesa, toda med ovinki čutila prej dojemajo fizikalni oprijem pnevmatik, več kot zadovoljivo količino navora in tudi uglajenost štirikolesnega pogona s prilagodljivo razporeditvijo moči med sprednjo in zadnjo osjo. To je zares prava igrača za zahtevne voznike.

Za volanom bo še toliko bolj užival tisti, ki se spomni Sainzove celice GT4 iz začetka devetdesetih let, ali pa danes pozna priimka Ogier in Rovanpera. Oba sta v zadnjih 11 letih osvojila kar deset naslovov svetovnega prvaka na reliju. Oba sta vsak po svojem receptu poskrbela tudi za posebni različici yarisa GR. Več o njima ter izkušnji na čisto pravem dirkališču, pa kmalu v ločenem prispevku.

Vrhunske zavore pri yarisu GR. Foto: Gregor Pavšič

Nazaj v Alpe. Spomin na monaške relije je tu že zbledel. Sem pa se pripelje marsikateri lastnik športnega avtomobila, precej je tudi pohodnikov in kolesarjev. Blizu so prav ta dan postavljali table za izvedbo pete etape letošnje francoske kolesarske pentlje.

Uživanje v kilometrih pri takšnem avtomobilu je odvisno le od tega, kako odločno bo volan v roke prijel voznik. Povsem jasno je, da na takšni cesti pravo injekcijo dinamike nudita le tak klasično bencinski podprt ali pa izključno električno gnan avtomobil. Hibridi? Prosim, ne. Vsaj, kadar govorimo o vozniški dinamiki.

Vrh prelaza Col du Granier, ki je nekoč gostil tudi etapo kolesarske Dirke po Franciji. Foto: Gregor Pavšič

Veliko izbire pri dodatni opremi ni, voznika čaka predvsem odločitev glede tipa menjalnika. Foto: Gregor Pavšič

Le tri vrata, široki boki: to je cestna različica milijon evrov vrednega dirkalnika toyota yaris rally1

Yaris GR namreč ni kompromis. To ni le klasičen avtomobil z dodanim zmogljivim motorjem, “našpičenim” podvozjem in rdečimi zavornimi čeljustmi. Ta yaris je bil namreč homologacijska osnova za Toyotin dirkalnik razreda Rally1 za svetovno prvenstvo in tam je Toyota nepremagana že štiri sezone.

Za razliko od petvratnih klasičnih yarisov ima različica GR le tri vrata in veliko širše zadnje boke. Na cesti se oba jasno razlikujeta. Ker je yaris GR skoraj namensko izdelan športni avtomobil in ne le športna različica “ljudske” klasike, je na cesti tudi tako prepričljiv in vse to je bil od samega začetka tudi temelj prodajnega uspeha tega avtomobila.

Kljub visoki ceni ga ima že več kot sto Slovencev

Yaris GR je prepričal tudi Slovence. Čeprav naj bi bil njegov potencial na majhnem trgu dokaj omejen, kar je do zdaj veljalo za domala vse podobne športne avtomobile, je povpraševanje preseglo vsa pričakovanja.

Glede na velikost trga je bila Slovenija prav gotovo med najuspešnejšimi državami pri prodaji yarisa GR. Do prenove so jih prodali 77, po prenovi pa že skoraj štirideset. Skupno je torej na slovenske ceste zapeljalo že vsaj 115 takih avtomobilov. To je zavidljiva številka za avtomobil velikosti yarisa in pripadajočo ceno med 40 in 50 tisočaki.

Foto: Gregor Pavšič

Ročni menjalnika ima šest, samodejni pa osem prestav. Foto: Gregor Pavšič

Največje novosti so po prenovi pri yarisu GR zunanjemu opazovalcu skrite. Nad zunanjostjo se namreč do zdaj nihče ni resneje pritoževal, zato tudi večji popravki niso bili potrebni. Drugače pa je v notranjosti in globoko pod karoserijo, kjer so inženiriji upoštevali pripombe dozdajšnjih lastnikov in ob tem še sami poskrbeli za tehnični napredek avtomobila. Čeprav gre uradno za prenovo modela, bi mu zavoljo velikih sprememb lahko dodelili vsaj polovičko nove generacije. Resen tehnični razvoj pa je tudi dokaz, da yaris GR ni zgolj Toyotin nišni projekt, temveč resen avtomobil s konkretnim vplivom na trg in predvsem ugled znamke.

Najprej in najpomembneje - izboljšali so položaj sedenja. Voznik lahko zdaj sedi do 2,5 centimetra nižje kot do zdaj. Položaj se zdi praktično optimalen. Vozniški sedež je seveda (ročno) nastavljiv po višini.

Dva centimetra višje so postavili vzvratno ogledalo, zaslon pa spustili pet centimetrov nižje

Moč motorja so s 192 povečali na 206 kW (261 na 280 “konjev”); največji navor zdaj znaša 390 Nm (prej 360 Nm); največji navor motorja med dobrimi tri tisoč in skoraj 4.800 vrtljaji v minuti

Notranjost različice GR se pri armaturni plošči zdaj povsem razlikuje od klasičnega yarisa. Prvim kupcem ni bilo všeč, da ima športnik enako notranjost kot navadni; zdaj je okrog volana povsem namensko izdelana minimalistična konzola, ki ima le nekaj osnovnih stikal in spominja na “custom-made” izdelke v dirkalnih vozilih

poleg ročnega šeststopenjskega menjalnika je na voljo tudi osemstopenjski samodejni menjalnik, ki ima možnost pretikanja prestav z obvolanskimi ročicami

za boljšo lego na cesti so izpopolnili vzmetenje, ki je zdaj trše in bolj stabilno pri višjih hitrostih

Novost sta tudi posebni različici po naročilu Sebastiena Ogierja in Kalleja Rovanpere. Foto: Gregor Pavšič

Pod dnom prtljažnika tudi posoda za vodo, ki je namenjena hlajenju turbo polnilnika. Foto: Gregor Pavšič

Največja dilema pri izbiri novega yarisa GR bo kajpak glede menjalnika. Ročnemu šeststopenjskemu se je pridružil osemstopenjski samodejni. Čeprav na prvi pogled v tako brezkompromisen avtomobil sodi puristični ročni menjalnik, odločitev ni lahka.

Ročni menjalnik nudi svojevrsten užitek in povezanost z vozilom, a samodejni - seveda kadar pretikamo prestave z obvolanskimi ročicami - prestavlja hitreje. Voznik ima ves čas roke na volanu, kar izboljša natančnost vožnje. Na zaviti alpski cesti je s kombinacijo ročnih popravkov (obvolanske ročice) samodejnega menjalnika dela manj, vožnja je celo hitrejša in bolj tekoča.

Foto: Gregor Pavšič

Samodejni menjalnik ima dve prestavi več, zato je tudi pretikanja med ovinki več kot pri ročnem. Na francoskem prelazu sem pri ročnem menjalniku večino dinamične vožnje uporabljal le tretjo prestavo, krajši čas pa še drugo in četrto. Zato resnici na ljubo tudi pretikanja pri ročnem menjalniku ni tako veliko.

Ko pa se zavita cesta konča in se znajdemo na avtocesti, kaj šele v mestu ali v jutranji prometni gneči, je samodejni menjalnik absolutni zmagovalec. Če sem pikolovski, bi pri obvolanskih lopaticah želel krajši hod in namesto plastike morda vsaj imitacijo prestižnejših materialov.

Pri izbiri bodo ključno vlogo igrale preference kupca, prav tako pa tudi cena – samodejni menjalnik namreč nakupno ceno poviša za 3.500 evrov.

Foto: Gregor Pavšič

Za Evropo "nekaj tisoč" yarisov GR

V Sloveniji, sodeč po trenutnem ceniku, yaris GR stane vsaj 49.200 evrov. Seznam dodatne opreme je kratek in skop, zato cena bistveno ne bo narasla. Kot je bilo že rečeno, ima Toyota že vsaj 30 kupcev za novega yarisa GR.

Pri Toyoti nam v Franciji niso podali natančne številke o predvidenem proizvodnem obsegu yarisa GR. Število izdelanih yarisov ni strogo omejeno, ni pa tudi neskočno in je odvisno od prodaje Toyotinih polno ali delno elektrificiranih avtomobilov. Pomagajo predvsem polno električni ali vsaj priključni hibridi. Ti pozitivno vplivajo na povprečni izpust ogljikovega dioksida znotraj evropskega avtomobilskega trga. Več kot bodo prodali vozil z uradno ničelnim ali vsaj minimalnim izpustom ogljikovega dioksida, več bo na razpolago tudi športnih yarisov GR. Prav Toyotina uspešna prodaja hibridov omogoča obstoj brezkompromisnega in nič elektrificiranega športnika. Po prenovi jih bodo za Evropo zagotovo izdelali "nekaj tisoč".

V Sloveniji cena še zmerna, v Franciji in na Nizozemskem pa tudi več kot sto tisočakov

Mimogrede, uradno yaris GR po meritvah WLTP na vsakem kilometru v zrak izpusti 197 gramov ogljikovega dioksida. Ta podatek bo po žepu udaril kupce predvsem v državah, kot sta Francija ali Nizozemska, kjer so že uvedli progresivno lestvico obdavčitev na podlagi izpustov CO2. Na Nizozemskem je treba za yarisa GR danes odšteti krepko čez 80 tisoč evrov, posebne različice Ogier ali Rovanpera pa bodo Nizozemce stale več kot sto tisoč evrov.

Tudi za slovenske kupce so namenili po en primerek posebne različice Ogier in Rovanpera. Informativna cena za obe je slabih 70 tisoč evrov.