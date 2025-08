Domačin iz Jyväskyläja je dosegel svojo prvo zmago na tem reliju in premagal dva druga voznika Toyote: Japonca Takamota Katsuto, ta je zaostal za skoraj 40 sekund, in Francoza Sebastiena Ogierja, ki je zaostal 45 sekund.

"Občutek je izjemen. Večkrat sem bil že blizu na tem reliju, ampak letos sem čutil, da mi res mora uspeti. Hvala vsem v ekipi za izvrstno delo. Res smo trdo delali, vozil sem na meji. Zelo smo potrebovali te točke," je za uradno spletno stran povedal Rovanperä.

Japonski proizvajalec je izkoristil neuspehe svojega južnokorejskega tekmeca Hyundaija in zasedel celo prvih pet mest, potem ko je Britanec Elfyn Evans zasedel četrto mesto, Finec Sami Pajari pa peto mesto.

Da je pet tekmovalcev z istim proizvajalcem končalo na prvih petih mestih na relijih svetovnega prvenstva, se je zgodilo drugič v zgodovini, prvič je to uspelo Lancii leta 1990 na portugalskem reliju.

Rovanperä se je povzpel na drugo mesto v skupnem seštevku prvenstva, ima le tri točke zaostanka za Evansom. Foto: Guliverimage

Rovanperä, dvakratni svetovni prvak (2022, 2023), je pri 24 letih dosegel svojo 17. zmago v karieri in drugo to sezono. Povzpel se je na drugo mesto v skupnem seštevku prvenstva, ima le tri točke zaostanka za Evansom.

Ogier, ki je to sezono na petih dirkah dosegel tri zmage in dve drugi mesti, si je zagotovil še eno uvrstitev na stopničke in se Evansu približal na 13 točk.

Do tega relija skupno vodilni Estonec Ott Tänak (Hyundai) je po težavah končal le na 10. mestu, branilec naslova, Belgijec Thierry Neuville (Hyundai), pa je bil šesti.

Tokratni reli je bil sicer najhitrejši v zgodovini, saj je zmagovalec v štirih dneh imel povprečno hitrost 129,95 kilometra na uro, je poročala uradna stran tekmovanja.

Naslednji reli za SP bo med 28. in 31. avgustom v Paragvaju.

Izidi: 1. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Fin/Toyota) 2:21:51,4

2. Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Jap/Irs/Toyota) + 39,2

3. Sebastien Ogier/Vincent Landais (Fra/Toyota) 45,1

4. Elfyn Evans/Scott Martin (VBr/Toyota) 48,1

5. Sami Pajari/Marko Salminen (Fin/Toyota) 1:18,8

6. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Bel/Hyundai) 2:01,5

... SP skupno: - dirkači:

1. Elfyn Evans (GBR) 176

2. Kalle Rovanperä (Fin) 173

3. Sebastien Ogier (Fra) 163

4. Ott Tänak (Est) 163

5. Thierry Neuville (Bel) 125

6. Takamoto Katsuta (Jap) 87

... - konstruktorji:

1. Toyota 458

2. Hyundai 371

3. M sport Ford 129

...

