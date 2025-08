Hrvaška se vrača na koledar SP v reliju

Uvod ostaja klasičen, z relijem Monte Carlo januarja, sledijo reliji na Švedskem, marca v Keniji, aprila na Hrvaškem in na Kanarskih otokih, maja na Portugalskem in Japonskem, do poletja pa še dirke v Grčiji, Estoniji in na Finskem, kjer bo reli kot običajno konec julija in v začetku avgusta. V zadnjem delu sezone pa so nato na vrsti še štiri preizkušnje, v Paragvaju, Čilu, Italiji in kot zadnja v Savdski Arabiji med 11. in 14. novembrom.

V koledarju je večja časovna sprememba le termin japonskega relija, ki bo zdaj že spomladi, kar naj bi preprečilo številne vremenske nevšečnosti na tej dirki v zadnjih letih. Jesenski termin pa je dobil reli po Italiji. Ta po novem tudi ne bo več potekal na Sardiniji, ampak se bo preselil v okolico Rima.

Sprva je bil za svetovno prvenstvo 2026 načrtovan tudi reli v ZDA, kjer takšnega tekmovanja na tej ravni ni bilo že vse od leta 1988. A po novem naj bi reli Tennessee zdaj v koledar dirk WRC uvrstili šele leta 2027.

Koledar SP v reliju 2026:



22. - 25. januar: Monte Carlo

12. - 15. februar: Švedska

12. - 15. marec: Kenija

9. 12. april: Hrvaška

13. - 26. april: Kanarski otoki

7. - 10. maj: Portugalska

28. - 31. maj: Japonska

25. - 28. junij: Grčija

16. - 19. julij: Estonija

30. julij - 2. avgust: Finska

27. - 30. avgust: Paragvaj

10. - 13. september: Čile

1. - 4- oktober: Italija

11. - 14. november: Savdska Arabija