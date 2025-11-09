Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
9. 11. 2025,
14.33

Ott Tänak reli WRC

Nedelja, 9. 11. 2025, 14.33

Ott Tänak po sezoni napovedal umik

Ott Tänak

Ott Tänak se po letošnji sezoni poslavlja od WRC.

Foto: Guliverimage

Svetovni prvak v reliju leta 2019 Ott Tänak bo po koncu sezone zapustil svetovno prvenstvo WRC "iz osebnih razlogov", je danes po reliju Japonska sporočila njegova ekipa Hyundai. Estonec je dirko pred koncem SP četrti v skupnem seštevku, naslova niti matematično ne more več osvojiti na zadnji dirki v Savdski Arabiji konec meseca.

"Po mnogih neverjetnih letih na vrhu WRC sem se odločil, da je konec sezone pravi čas, da se umaknem od relija. To ni dokončno slovo, to je priložnost za ponastavitev, ponovno polnjenje baterij in ponovno osredotočenje na prihodnost," 38-letnega Tänaka citira njegova ekipa.

"Ta šport je bil velik del mojega življenja, vendar mislim, da je čas, da si vzamem odmor, preživim več časa z družino in se osredotočim na življenje doma v Estoniji," je dodal.

Med svojo kariero v najvišji kategoriji relija, ki se je začela leta 2009, je zmagal na 22 dirkah in enkrat osvojil naslov svetovnega prvaka. Zadnjo zmago je dosegel letos na reliju Grčija.

Tänak je drugi voznik, ki je za prihodnjo sezono napovedal odhod iz relija po Fincu Kalleju Rovanperäju, svetovnem prvaku v letih 2022 in 2023. V naslednji sezoni bo dirkal v japonski seriji enosedov (Super Formula).

