Rovanperä išče šampionsko formo, doma mu za zdaj gre

Thierry Neuville Foto: Guliverimage Svetovno prvenstvo v reliju (WRC) se nadaljuje s klasiko, z relijem tisočerih jezer na Finskem. Deveto od 14 letošnjih dirk je najbolje začel Kalle Rovanperä (Toyota), ki je imel po petkovih štirih dopoldanskim hitrostnih preizkušnjah 4,4 sekunde prednosti pred Adrienom Fourmauxjem (Hyundai). "Ta konec tedna sem povsem pri stvari. Trudil se po najboljših močeh. Dirkam, kolikor se le da hitro," je dejal dvakratni svetovni prvak.

Finec je letos zmagal samo na reliju Kanarski otoki, sicer pa ni našel svoje stare forme, ki mu je prinesla 15 zmag in naslova prvaka v sezonah 2022 in 2023. Z domače dirke sicer nima najboljših spominov, saj je v prejšnjih dveh sezonah odstopil, pred tremi leti pa je bil najboljši doslej, drugi. V letošnjem prvenstvu sicer zanj ni še nič izgubljenega, saj ima na četrtem mestu 138 točk, le 24 manj od vodilnega Otta Tänaka (Hyundai) in 23 več od Elfyna Evansa (Toyota).

Reli Finska, po 7. hitrostni preizkušnji:



1. Kalle Rovanperä (Toyota)

2. Takamoto Katsuta (Toyota) +5,6

3. Thierry Neuville (Hyundai) +5,7

4. Adrien Fourmaux (Hyundai) +7,2

5. Sami Pajari (Toyota) +10,0

6. Sebastien Ogier (Toyota) +17,1

7. Elfyn Evans (Toyota) +20,4

8. Ott Tänak (Hyundai) +38,2