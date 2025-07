Solberg, sin svetovnega prvaka, prevzel vodstvo v Estoniji

Mladi 23-letni Šved Oliver Solberg (Toyota) je presenetljivi vodilni po drugem dnevu relija po Estoniji. Sin Pettra Solberga, svetovnega prvaka iz leta 2003, je ekipa Toyote na tekmo povabila prav za to tekmo, kjer pa je že pokazal izpuh tekmecem, piše francoska tiskovna agencija AFP. Solberg je sicer vodilni v nižji kategoriji tekmovanj WRC2.

Šved je danes dobil kar tri od petih hitrostnih preizkušenj in ima 12,4 sekunde prednosti pred drugouvrščenim domačinom Estoncem Ottom Tänakom (Hyundai), Belgijec Thierry Neuville (Hyundai) zaostaja 14,2 sekunde. "Danes je bil eden najboljših dni v mojem življenju," je po tekmi dejal Solberg.

Vodilni v prvenstvu Britanec Elfyn Evans (Toyota) je trenutno na sedmem in za vodilnim zaostaja 41,4 sekunde in želi povečati prednost pred Francozom Sebastienom Ogierjem (Toyota) in 12 pred Tänakom, ki pa mu na domači dirki lahko prekriža načrte. Osemkratni prvak Ogier na reliju ne nastopa.

V soboto dirkače čaka devet hitrostnih preizkušenj.