Skoraj 20 let je minilo od zadnje zmage Pettra Solberga na reliju za svetovno prvenstvo. Včeraj je bil v cilju relija po Estoniji eden prvih, ki je skočil v objem svojemu sinu Oliverju – presenetljivemu zmagovalcu relija za svetovno prvenstvo. Komaj 23-letni Solberg je na tem reliju prvič dobil priložnost voziti Toyotin dirkalnik najvišjega razreda, kar je skupaj s sovoznikom Elliotom Edmondsonom izkoristil nepričakovano in spektakularno dobro. Povedel je na drugi hitrostni preizkušnji, vodstvo nato postopno povečal in ga v zaključku rutinsko branil.

V objemu očeta Pettra Solberga in mame Pernille Solberg, ki je pod dekliškim priimkom Walfridsson nekoč tudi vozila relije. Foto: Red Bull

Solbergova zmaga spada med največje senzacije v zgodovini svetovnega relija. Na estonskem reliju je nastopil kot tisti mladenič, ki se bo počasi učil in nabiral izkušnje z zahtevnimi dirkalniki. Tudi na njegovo lastno presenečenje je bila hitrost dovolj za zmago in drugouvrščeni Ott Tanak (Hyundai) je v cilju pripomnil, da je Solberg dal lekcijo vsem stalnim in izkušenim voznikom svetovnega prvenstva.

Malenkostno jih je celo ponižal, saj je Norvežan (uradno vozi pod švedsko zastavo, ker je mama Švedinja) dejansko vozil zelo nadzorovano in brez divjega napadanja. Njegov celoten nastop je spominjal na vožnje najbolj izkušenih šampionov, ne pa na dirko tistega, ki o preboju v vrh šele sanja.

Foto: Red Bull To je bil za letos predvidoma Solbergov edini nastop v Toyotinem tovarniškem moštvu. Foto: Red Bull

Pri 23 letih dirka že osem let

Oliver Solberg nikakor ni začetnik. Kot sin nekdanjega svetovnega prvaka je že kot otrok vozil zmogljive avtomobile. Podobno kot Finec Kalle Rovanpera je začel dirkati že v najstniških letih. Že v sezoni 2017 je bil aktiven v latvijskem prvenstvu, dve leti pozneje pa pozornost požel s spodbudnimi vožnjami v severnoameriškem reli prvenstvu.

Leta 2020 je bil evropski podprvak v reliju in nato je prišel klic Hyundaieve tovarniške ekipe, ki je v svetovnem prvenstvu iskala talent prihodnosti (alternativa kombinacije Toyota-Rovanpera). Toda preskok je bil prehiter in Solberg je plačal drago ceno. V letu slabe organizacije in notranje hierarhije korejskega moštva je naredil več napak in izgubil podporo vodstva ekipe.

Letošnji cilji ostajajo enaki

Narediti je moral korak ali dva nazaj, se vrniti v zasebno moštvo, iskati pokrovitelje in voziti dirkalnike razreda Rally2. Solbergovi so začeli nov preboj proti vrhu. Najprej v evropskem in nato spet svetovnem prvenstvu, kjer je bil Solberg lani v prvenstvu WRC2 (Rally2) z obilo smole le podprvak. To prvenstvo ostaja njegov glavni cilj v letošnji sezoni, česar tudi zmaga v Estoniji med elito ne bo spremenila.

Solbergov nastop v Estoniji pa je pretresel in zamajal tovarniško srenjo svetovnega prvenstva. Kaj o vodilnih voznikih pove predstava 23-letnika, ki je tako suvereno pripeljal do zmage? Solberg je v Estoniji rešil čast Toyote, kjer je po odličnem začetku sezone zagoni izgubil Elfyn Evans, Kalle Rovanpera pa je po lanskem letu premora letos razglašen in hitrosti ne najde niti na hitrih makadamskih relijih. Z drugim mestom je Tanak prevzel vodstvo v svetovnem prvenstvu in je sodeč po letošnjih predstavah prvi kandidat za naslov svetovnega prvaka.

Pri Toyoti naslednik Ogierja?

Solberg je v Estoniji sedel v dirkalniku Sebastiena Ogierja, osemkratnega svetovnega prvaka, ki na izbranih relijih še vedno pomaga (in pogosto zmaguje). Je Oliverjeva zmaga dokaz ali vsaj napoved, da je Toyota našla pravega naslednika in da se Ogier vendarle lahko dirkaško upokoji? Bila bi prava senzacija, če Solberg januarja na reliju v Monte Carlu ne bo sedel v tovarniški specialki.

Foto: Red Bull Foto: Red Bull