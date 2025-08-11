Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
11. 8. 2025,
10.50

Ponedeljek, 11. 8. 2025, 10.50

Golfistka Pia Babnik zadnji dan skočila do vrhunske uvrstitve

Avtor:
STA

Pia Babnik | Foto Guliverimage

Pia Babnik je zasedla 19. mesto.

Foto: Guliverimage

Slovenska golfistka Pia Babnik je na turnirju evropske turneje v Londonu, kjer so si igralke razdelile dobrih 1,2 milijona evrov, dosegla eno višjih uvrstitev v sezoni. Zasedla je 19. mesto in domov odšla z dobrimi 16.000 evri.

Enaindvajsetletna Ljubljančanka ima v tej sezoni eno uvrstitev med prvih deset - marca v Avstraliji - ter tri med prvih 20. Prejšnji dve je zabeležila na turnirjih z nagradnim skladom 300.000 evrov.

Babnik je najboljšo rundo odigrala zadnji dan, ko je igrišče Centurion v Londonu odigrala z 69 udarci. Pred tem je oddala seštevni kartici z rezultatoma 71 in 76.

S skupno tremi udarci pod parom igrišča je Babnik za sedem udarcev zaostala za zmagovalko, Nemko Lauro Fünfstück, ki je za nagrado prejela skoraj 165.000 evrov.

Tudi druga slovenska profesionalna igralka Ana Belac je na svojem zadnjem turnirju zabeležila visoko uvrstitev. Na turneji Epson, ki je stopničko nižje od LPGA, je zasedla 19. mesto.

