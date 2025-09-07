Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pia Babnik in Ana Belac v rezu v Houstonu, zmaga Španki

Nuria Iturrioz | Zmagala je Španka Nuria Iturrioz. | Foto Guliverimage

Zmagala je Španka Nuria Iturrioz.

Foto: Guliverimage

Slovenski golfistki Pia Babnik in Ana Belac sta na turnirju v Houstonu z denarnim skladom 1,28 milijona evrov v sklopu evropske serije končali v rezu, a brez zares visoke uvrstitve. Babnik je bila s štirimi udarci pod parom na koncu 28., Belac pa je z dvema udarcema več končala na 43. mestu. Slavila je Španka Nuria Iturrioz.

V klubu Golfcrest so bile v boju za zmago do zadnjih lukenj štiri igralke, najbolj zbrana med njimi pa je bila na koncu 29-letna Iturrioz za prvo letošnjo zmago. Končala je s 13 udarci pod parom igrišča, ki je za 18 lukenj v Houstonu znašal 72 udarcev.

Z -11 sta si drugo mesto razdelili Angležinja Charley Hull in še ena Španka Carlota Ciganda. Z udarcem več pa je bila četrta Singapurka Shannon Tan.

Obe Slovenki sta se zanesljivo uvrstili v rez po drugem dnevu tekmovanja. Po zadnji, tretji rundi pa je Pia Babnik z današnjih -2 napredovala na 28. mesto, Belac pa je z današnjih +1 in skupno -2 končala na 43. mestu.

Babnik bo naslednjič nastopila v Španiji na turnirju evropske serije La Sella med 18. in 21. septembrom. Tam Ane Belac, ki sicer nastopa na turneji LPGA, ni med prijavljenimi tekmovalkami.

