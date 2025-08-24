Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Nedelja,
24. 8. 2025,
19.51

Golf, evropska serija

Pia Babnik na Švedskem do izida sezone v evropski seriji

STA

Pia Babnik | Foto Matic Klanšek Velej/Sportida

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenska golfistka Pia Babnik je na tridnevnem tekmovanju evropske serije na Švedskem zasedla osmo mesto za izid sezone. V Mölndalu je tekmovanje z nagradnim skladom 300.000 evrov sklenila s parom igrišča. Slavila je 20-letna domačinka Meja Örtengren s šestimi udarci pod parom.

Za Örtengren, sicer amaterko, je tudi drugo mesto zasedla Švedinja Lisa Pettersson s štirimi udarci pod parom, mesto pa si je razdelila z Nemko Leonie Harm.

Babnik je skozi dneve stopnjevala svoje dosežke. Prvi dan je končala bolj zadaj z dvema udarcema nad parom. Drugi dan je končala s parom igrišča, ki je v Hills Golf & Sports Clubu pri 71 udarcih. Zadnji dan je precej napredovala in z 69 udarci zasedla končno osmo mesto.

To je njena najboljša letošnja uvrstitev v evropski seriji, deveta je bila v drugi polovici marca na tekmovanju v avstralskem Wollongongu.

Na lestvici evropske serije je Babnik z uvrstitvijo med deseterico napredovala s 47. na 41. mesto. Na vrhu je Britanka Mimi Rhodes, danes 13. z dvema udarcema nad parom.

Naslednji nastop Pio Babnik čaka med 5. in 7. septembrom v Houstonu, kjer bo nagradni sklad 1,85 milijona evrov. Za tekmovanje je posebno povabilo prejela tudi druga Slovenka Ana Belac.

