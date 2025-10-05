Ana Belac na Havajih do 42. mesta

Slovenska golfistka Ana Belac je na turnirju ženske poklicne serije LPGA na Havajih z nagradnim skladom 2,5 milijona evrov osvojila končno 42. mesto. Petič v sezoni se je Primorka po podatkih LPGA uvrstila v rez v elitni ženski seriji, za svoje nastope na Havajih pa je prejela dobrih 11.000 evrov.

Osemindvajsetletnica Ana Belac je bila na poti do najboljšega dosežka v tej sezoni, a je zadnja dva dneva nekoliko zaostala za dosežki prvih dveh dni. Predzadnji dan štiridnevnega tekmovanja je končala z enim udarcem nad parom, zadnji dan pa je končala s parom igrišča za končnih -4 in delitvijo 42. mesta.

Prvi dan je na zelenicah Ewa Beacha na otoku Oahu dosegla drugo najboljšo rundo letos z 68 udarci na prvih 18 luknjah, drugi dan pa je postregla še z 71 udarci ter se uvrstila v rez oziroma v finalni del tekmovanja.

Belac je bila letos najboljša na turnirjih serije LPGA na začetku maja, ko je bila na prvenstvu črne puščave v Ivinsu v Utahu 31.

Zmaga na Havajih je pripadla Korejki Hwang Youmin s 17 udarci pod parom. Tudi ostali mesti na odru za zmagovalke sta zasedli azijski predstavnici. Druga je bila Kim Hyo Joo iz Južne Koreje (-16), tretja pa Japonka Minami Katsu (-15).