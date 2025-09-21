Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
21. 9. 2025,
19.10

Osveženo pred

26 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Pia Babnik Pia Babnik golf

Nedelja, 21. 9. 2025, 19.10

26 minut

Golf, turnir evropske serije

Pia Babnik ponovno na robu deseterice

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Pariz 2024 golf Pia Babnik | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Slovenska golfistka Pia Babnik je na jugu Španije znova dosegla lep uspeh. Turnir evropske serije z nagradnim skladom milijon evrov je končala na enajstem mestu.

Enaindvajsetletna Ljubljančanka je zadnji dan zapravila priložnost za odmevnejši rezultat, saj je po treh rundah s 67, 72 in 68 udarci bila pred zadnjimi 18 luknjami na četrtem mestu. Zadnji krog je odigrala tri udarce nad parom (75), skupno pa -6.

Za Pio Babnik, ki na svetovni lestvici zaseda 233. mesto, je bila to četrta zaporedna uvrstitev med trideset najboljših na evropski turneji. V seštevku sezone je na 39. mestu.

Prvo zmago v karieri je slavila komaj 16-letna Kanadčanka Anna Huang, ki je štiridnevni turnir končala z dvajsetimi udarci pod parom igrišča Sella pri Alicanteju. Drugouvrščeno Francozinjo je prehitela za sedem udarcev.

Preberite še:

Nuria Iturrioz
Sportal Pia Babnik in Ana Belac v rezu v Houstonu, zmaga Španki
Pia Babnik
Sportal Pia Babnik na Švedskem do izida sezone v evropski seriji
Pia Babnik Pia Babnik golf
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.