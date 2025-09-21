Pia Babnik ponovno na robu deseterice

Slovenska golfistka Pia Babnik je na jugu Španije znova dosegla lep uspeh. Turnir evropske serije z nagradnim skladom milijon evrov je končala na enajstem mestu.

Enaindvajsetletna Ljubljančanka je zadnji dan zapravila priložnost za odmevnejši rezultat, saj je po treh rundah s 67, 72 in 68 udarci bila pred zadnjimi 18 luknjami na četrtem mestu. Zadnji krog je odigrala tri udarce nad parom (75), skupno pa -6.

Za Pio Babnik, ki na svetovni lestvici zaseda 233. mesto, je bila to četrta zaporedna uvrstitev med trideset najboljših na evropski turneji. V seštevku sezone je na 39. mestu.

Prvo zmago v karieri je slavila komaj 16-letna Kanadčanka Anna Huang, ki je štiridnevni turnir končala z dvajsetimi udarci pod parom igrišča Sella pri Alicanteju. Drugouvrščeno Francozinjo je prehitela za sedem udarcev.

