Ana Belac četrtič letos v rezu

Slovenska golfistka Ana Belac je na turnirju LPGA (Ladies Professional Golf Association) na Havajih z nagradnim skladom 2,5 milijona evrov na poti do najboljšega dosežka v tej sezoni. Z drugo najboljšo rundo letos, 68 udarci na prvih 18 luknjah, ter 71 udarci drugi dan se je četrtič v sezoni uvrstila v rez oziroma v finalni del.