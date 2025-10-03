Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
3. 10. 2025,
17.07

20 minut

golf Ana Belac

Petek, 3. 10. 2025, 17.07

Golf, Havaji, turnir LPGA

Ana Belac četrtič letos v rezu

STA

Ana Belac | Osemindvajsetletna Portorožanka je pred zadnjima dvema dnevoma na 21. mestu s skupnim rezultatom -5. | Foto www.alesfevzer.com

Osemindvajsetletna Portorožanka je pred zadnjima dvema dnevoma na 21. mestu s skupnim rezultatom -5.

Foto: www.alesfevzer.com

Slovenska golfistka Ana Belac je na turnirju LPGA (Ladies Professional Golf Association) na Havajih z nagradnim skladom 2,5 milijona evrov na poti do najboljšega dosežka v tej sezoni. Z drugo najboljšo rundo letos, 68 udarci na prvih 18 luknjah, ter 71 udarci drugi dan se je četrtič v sezoni uvrstila v rez oziroma v finalni del.

Osemindvajsetletna Portorožanka je pred zadnjima dvema dnevoma na 21. mestu s skupnim rezultatom -5. Do deseterice jo ločijo trije udarci, vodilna Youmin Hwang iz Južne Koreje pa je pri -15.

