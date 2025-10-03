Petek, 3. 10. 2025, 17.07
20 minut
Golf, Havaji, turnir LPGA
Ana Belac četrtič letos v rezu
Slovenska golfistka Ana Belac je na turnirju LPGA (Ladies Professional Golf Association) na Havajih z nagradnim skladom 2,5 milijona evrov na poti do najboljšega dosežka v tej sezoni. Z drugo najboljšo rundo letos, 68 udarci na prvih 18 luknjah, ter 71 udarci drugi dan se je četrtič v sezoni uvrstila v rez oziroma v finalni del.
Osemindvajsetletna Portorožanka je pred zadnjima dvema dnevoma na 21. mestu s skupnim rezultatom -5. Do deseterice jo ločijo trije udarci, vodilna Youmin Hwang iz Južne Koreje pa je pri -15.
