Severnoirski golfist športna osebnost leta po izboru BBC

Severnoirski golfist Rory McIlroy je letošnja športna osebnost leta po izboru britanske radiotelevizije BBC. V glasovanju javnosti je prehitel zmagovalko svetovnega pokala v ženskem ragbiju Ellie Kildunne in svetovnega prvaka v formuli 1 Landa Norrisa.

McIlroy je postal šele šesti igralec, ki je z zmago na mastersu aprila dosegel karierni grand slam z naslovi na štirih največjih turnirjih v golfu. Prav tako je pomagal navdihniti ekipo Evrope za dramatično zmago v Ryderjevem pokalu nad Združenimi državami Amerike.

"Leto 2025 je bilo leto, ko sem uresničil svoje sanje," je dejal McIlroy. "Od Auguste do Ryder Cupa in vsega vmes. To je leto, ko so se ustvarjale sanje," je dejal.

McIlroy je v četrtek slavil dvojni uspeh, evropska ekipa, ki je tekmovala v golfskem Ryderjevem pokalu, je namreč prejela laskavi naziv ekipe leta.

Drugi nominiranci za glavno nagrado so bili 18-letni svetovni prvak v pikadu Luke Littler ter zmagovalki angleškega ženskega evropskega prvenstva v nogometu Hannah Hampton in Chloe Kelly. Šestintridesetletni McIlroy je šele tretji igralec golfa, ki je osvojil nagrado, po Daiju Reesu leta 1957 in Nicku Faldu leta 1989.

Nekdanjemu napadalcu Arsenala in francoske reprezentance Thierryju Henryju so podelili nagrado za življenjsko delo, medtem ko je švedski atletski zveznik, skakalec s palico Armand Duplantis, že drugo leto zapovrstjo osvojil nagrado za svetovno športno osebnost leta.

Na ožjem seznamu, tega sestavi strokovna komisija, so bili tudi ameriška atletinja Sydney McLaughlin-Levrone, španska nogometašica Mariona Caldentey, ameriški boksar Terence Crawford, japonski zvezdnik baseballa Shohei Ohtani in egiptovski nogometaš Mohamed Salah.

Med uvrščenimi v ožjem seznamu kandidatov za nagrado ni bilo slovenskega zvezdnika Tadeja Pogačarja, najboljšega kolesarja v sezoni na svetu, ki je še četrtič slavil na kolesarski dirki po Franciji.

Sarina Wiegman, ki je vodila Anglijo pri uspešni obrambi naslova prvakinj na evropskem nogometnem prvenstvu za ženske, je osvojila naziv za trenerko leta. Michelle Agyemang, ena od zvezdnic Wiegmanove ekipe, je osvojila nagrado za obetavno mlado športno osebnost leta.