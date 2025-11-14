Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Petek,
14. 11. 2025,
9.22

Osveženo pred

32 minut

televizija Donald Trump BBC

Petek, 14. 11. 2025, 9.22

32 minut

BBC preiskuje še en primer morebitnega spornega urejanja Trumpovega govora

Avtorji:
A. P. K., STA

BBC | Britanski časnik Daily Telegraph je v četrtek poročal, da je BBC že junija 2022 v oddaji Newsnight predvajal posnetek, v katerem naj bi bili deli Trumpovega govora zmontirani tako, kot da je ameriški predsednik svojim podpornikom dejal, naj gredo na Kapitol in se "borijo kot hudič". | Foto Reuters

Britanski časnik Daily Telegraph je v četrtek poročal, da je BBC že junija 2022 v oddaji Newsnight predvajal posnetek, v katerem naj bi bili deli Trumpovega govora zmontirani tako, kot da je ameriški predsednik svojim podpornikom dejal, naj gredo na Kapitol in se "borijo kot hudič".

Foto: Reuters

Britanski BBC je v četrtek sporočil, da preiskuje še en primer morebitnega spornega urejanja govora predsednika ZDA Donalda Trumpa. Televizija naj bi leta 2022 v oddaji Newsnight predvajala prispevek, v katerem naj bi bili deli Trumpovega govora montirani na način, kot da je ameriški predsednik neposredno spodbujal izgrede na Kapitolu.

BBC se je v ponedeljek Trumpu opravičil, ker so v dokumentarnem filmu, ki so ga v okviru programa Panorama predvajali teden dni pred lanskimi predsedniškimi volitvami v ZDA, izseke Trumpovega govora v Washingtonu 6. januarja 2021 zmontirali tako, kot da je ta svoje podpornike tik pred napadom na Kapitol neposredno pozval k nasilnim dejanjem.

Zaradi tega sta pred tem v nedeljo odstopila generalni direktor BBC Tim Davie in direktorica informativnega programa Deborah Turness, Trump pa je britanski javni radioteleviziji zagrozil z milijardo dolarjev vredno tožbo.

BBC se je opravičil, a zavrnil možnost plačila kompenzacije

BBC se je Trumpu v četrtek opravičil, a obenem zavrnil možnost plačila kompenzacije, kar poleg opravičila in umika spornega filma zahtevajo njegovi odvetniki, navajajo tuje tiskovne agencije. Predsednik upravnega odbora BBC Samir Shah je ob tem v pismu Beli hiši poudaril, da se "ne strinjajo, da obstaja podlaga za tožbo zaradi obrekovanja".

Britanski časnik Daily Telegraph je nato v četrtek poročal, da je BBC že junija 2022 v oddaji Newsnight predvajal posnetek, v katerem naj bi bili deli Trumpovega govora zmontirani tako, kot da je ameriški predsednik svojim podpornikom dejal, naj gredo na Kapitol in se "borijo kot hudič".

V odzivu na poročanje časnika je tiskovni predstavnik BBC sporočil, da njihova medijska hiša spoštuje "najvišje uredniške standarde" in da zadevo preiskujejo.

Predstavnik Trumpove pravne ekipe je medtem za Telegraph dejal, da je zdaj jasno, da je BBC sodeloval v namerni kampanji obrekovanja predsednika ZDA.

Občutljivi časi za britanski BBC

Spor je izbruhnil v politično občutljivem času za BBC, ki se financira iz obveznih prispevkov. V kratkem naj bi namreč ponovno pregledali kraljevo listino, ki opredeljuje način upravljanja radiotelevizije vključno z njenim modelom financiranja. Trenutno veljavna listina se izteče konec leta 2027.

televizija Donald Trump BBC
