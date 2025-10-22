Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
D.K.

Sreda,
22. 10. 2025,
17.54

Osveženo pred

14 minut

Sreda, 22. 10. 2025, 17.54

14 minut

VW ustavlja proizvodnjo golfa: kriza s čipi ohromila nemškega velikana

Avtor:
D.K.

Volkswagen, Golf GTI | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Volkswagen, eden največjih avtomobilskih proizvajalcev na svetu, bo v sredo začasno ustavil proizvodnjo svojega legendarnega modela golf v tovarni v nemškem Wolfsburgu, danes razkriva nemški časnik Bild. Ukrep je posledica aktualne krize s polprevodniškimi čipi, ki je nastala zaradi geopolitičnih napetosti med Kitajsko, ZDA in Nizozemsko, ter širših težav v nemški avtomobilski industriji. Kriza s čipi bi lahko vplivala ne le na VW, temveč tudi na celotno avtomobilsko industrijo in druge sektorje.

Glavni razlog za skorajšnjo ustavitev proizvodnje v osrednji Volkswagnovi tovarni v Wolfsburgu je prekinitev dobave čipov podjetja Nexperia, ki ima sedež na Nizozemskem, a je v lasti kitajskega koncerna Wingtech. Potem ko je nizozemska vlada pod pritiskom ZDA prevzela nadzor nad podjetjem, je Kitajska kot povračilni ukrep prepovedala izvoz čipov iz svojih tovarn. Ker večina Volkswagnovih čipov prihaja prav iz Kitajske, je podjetje ostalo brez ključnih komponent za proizvodnjo.

Volkswagen Wolfsburg tovarna
Avtomoto Volkswagnova osrednja tovarna: čakajo velik mejnik, električnega (še) ne bo

Alternativni dobavitelji še niso certificirani, zato se proizvodnja modelov golf, tiguan, touran in tayron v Wolfsburgu postopoma ustavlja, poroča Bild, ki se sklicuje na informacije treh ločenih virov, seznanjenih z načrti vodstva. Po informacijah iz koncerna naj bi se ustavitev proizvodnje postopoma razširila tudi na tovarne v Emdenu, Hannovru in Zwickauu.

Skrajšan delovnik in negotovost za zaposlene

Volkswagen je že pred tem uvedel skrajšani delovni čas v več svojih proizvodnih obratih. Po nekaterih ocenah bo kriza s čipi prizadela več deset tisoč zaposlenih v Nemčiji. Vodstvo podjetja pripravlja načrt, po katerem bo proizvodnja prilagojena glede na dobičkonosnost posameznih modelov – najprej bodo prizadeti modeli znamke VW, nato pa tudi znamke Audi, Seat in Cupra.

Strukturna kriza nemške avtomobilske industrije

Volkswagnove težave so sicer del širše krize, ki pretresa nemško avtomobilsko industrijo. V zadnjem letu je sektor izgubil več kot 50 tisoč delovnih mest, podjetja pa se soočajo z visokimi stroški energije, padcem povpraševanja po električnih vozilih in ostro konkurenco iz Kitajske. Elektrifikacija, ki naj bi bila rešitev, se odvija počasneje od pričakovanj, investicije v nove platforme pa so drage in zamujajo.

BMW tovarna Landshut
Avtomoto Kriza v Nemčiji, kriza v Sloveniji? Dokler bomo lahko našli take napise … #foto

Volkswagen je že napovedal selitev proizvodnje klasičnega golfa v Mehiko do leta 2027, medtem ko bo električni golf (ID.golf) na ceste zapeljal šele proti koncu desetletja.

Dekra VW golf varnostni test
Avtomoto Bi sploh kdo preživel? Kultna VW golf "dvojka" na modernem varnostnem testu.
