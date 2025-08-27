Bi sploh kdo preživel? Kultna VW golf "dvojka" na modernem varnostnem testu.

V zadnjih desetletjih so avtomobili naredili izjemen preskok v varnosti. To jasno potrjuje poročilo o prometni varnosti DEKRA 2025, v katerem so strokovnjaki izvedli varnostne in vozne teste, da bi prikazali napredek na tem področju. Rezultati so več kot zgovorni: avtomobil, ki je bil pred 40 leti med najbolje prodajanimi modeli, danes ne bi več mogel zagotavljati ustrezne zaščite potnikov.

Golf druge proti golfu osme generacije

Nemška DEKRA je izvedla primerjalni varnostni test med volkswagen golfom prve (proizvodnja 1983–1992) in golfom osme generacije (od 2019). Oba avtomobila sta bila izpostavljena čelnemu trku pri hitrosti 50 kilometrov na uro s 40-odstotnim prekrivanjem – testnemu scenariju, ki je tudi pri Euro NCAP od leta 2020 standard pri ocenjevanju pasivne varnosti vozil.

Razlike so bile dramatične:

V golfu II bi bilo preživetje potnikov praktično nemogoče. Kabina vozila bi se močno deformirala, varnostne blazine pa v tistem času sploh še niso bile del serijske opreme.

V sodobnem Golfu VIII so preizkusi pokazali znatno boljšo zaščito. Kabina ostane stabilna, varnostni pasovi in zračne blazine pa učinkovito zmanjšajo tveganje za hude poškodbe. Potniki bi se po takem trku najverjetneje le lažje poškodovali.

Foto: DEKRA Foto: DEKRA

Kaj pa zaviranje in izogibanje oviram?

Pri preizkusih zaviranja na različnih hitrostih, površinah in razmerah se je izkazalo, da je imel golf VIII v povprečju 30 odstotkov krajšo zavorno pot kot golf II.

Strokovnjaki so preverili tudi stabilnost v ovinkih in ob nenadnih spremembah smeri. Pri standardnem testu menjave voznega pasu, ki simulira izogibanje oviri, je bil rezultat jasen: stari golf je lahko varno opravil manever pri 65 kilometrih na uro, najnovejši pa pri 75 kilometrih na uro.

Golf "dvojka" se je pri tem nagibal tako močno, da je zadnje notranje kolo izgubilo stik s cestiščem, medtem ko je pri novejšem modelu ostalo v stiku in vožnja je bila bistveno varnejša. DEKRA pa opozarja: tudi sodobna vozila imajo svoje meje – ko so te presežene, zdrsa vozila ni več mogoče preprečiti.