To je Cene Prevc odgovoril nezadovoljnemu gostu lokala #video

Nekdanji profesionalni smučarski skakalec ter danes lastnik kavarne in slaščičarne Homan v Škofji Loki Cene Prevc je na profilu svojega lokala na Facebooku odgovoril na pisno oceno gosta, ki je pograjal postrežbo v sicer priljubljenem in prenovljenem lokalu v središču mesta.

V pisni oceni, ki jo lahko gosti oddajo na Googlovih mnenjih in storitve ocenijo tudi z zvezdicami (1–5) ter zapišejo mnenje, je Franci P, eden izmed gostov, zapisal: "Katastrofa v soboto na vrtu. Natakar z bundes frizuro je šel štirikrat mimo nepospravljene mize, misleč, da midva še pijeva, pa je bilo to od prejšnjih gostov. Po 15 minutah ignorance sva odšla. Vlagajte v osebje, ne le v izdelke in promocijo," je svojo oceno in mnenje o lokalu Homan Ceneta Prevca, ki ga vodi s svojo ženo Julijo Patricijo, podal nezadovoljen gost.

Na konkretno oceno nezadovoljnega gosta, ki je delil svoje mnenje o postrežbi v omenjenem lokalu, se je na profilu kavarne in slaščičarne Homan na Facebooku v svojem nekoliko hudomušnem in rahlo ciničnem slogu odzval njen lastnik Cene Prevc.

"Tudi ko se natakar trudi imeti vse pod kontrolo, mu lahko kakšna miza uide"

"Hvala za Vaše mnenje. Za bundes frizuro ne znam oceniti, ali ste izrazili kot pohvalo, grajo ali zgolj opis natakarja. Vedite, da se natakarju na take dni obrne tudi več kot 200 obrazov v eni uri, za vsako mizo se lahko gostje zamenjajo več kot trikrat, in tudi ko se trudi imeti vse pod kontrolo, mu lahko kakšna miza uide. Sploh, če zmotno oceni (kot v vašem primeru), da je miza že postrežena," se je kasneje pod komentarjem odzval srednji izmed bratov Prevc.

Poglejte krajši Prevčev odziv na oceno nezadovoljnega gosta lokala:

Kot je dodal, natakarju ne uspe vedno pospraviti, preden se za mizo posedejo novi gostje, zato mora biti pozoren tudi na to. "Vam pa svetujem, da se z zasedbo nepospravljene mize ne hvalite v obratih, kjer strežejo tudi hrano. Vas je natakar spregledal in hvala, da ste to izpostavili, da se lahko izboljšamo. Vedite pa, da bo mlad kader vedno prisoten, prek izkušenj se najbolje uči, verjemite, da nam znatno več časa vzame učenje in izobraževanje kadra kot postavitev ponudbe in snemanje promocijskih vsebin," je še kasneje v zapisu pod oceno nezadovoljnega gosta zapisal Prevc.

Cene Prevc se je obregnil ob ignoranco gosta

"Tu bi Vam bili hvaležni, če tudi Vi pridete naproti. Ker, 15 minut čakanja in kar štirikratni sprehod mimo Vas, v tem času pa Vam ni uspelo dvigniti roke in opozoriti natakarja na napako? Že res, da je napaka bila njegova, ignoranca pa čisto iz Vaše strani. Če ste sposobni javno opozoriti na napako, Vam je verjetno najmanjši problem tudi v živo natakarja opozoriti nase?" se je o slabi izkušnji gosta še vprašal 29-letni Prevc.

"Naša naloga je, da čisto vsak gost od nas odide zadovoljen"

"Še vedno pa je naša naloga, da čisto vsak gost od nas odide zadovoljen, in pri Vas nam ni uspelo. Zato se opravičujem za doživeto slabo izkušnjo. Se popravimo," je še zapisal nekdanji smučarski skakalec Cene Prevc.

Kavarna in slaščičarna ima na Googlovih ocenah sicer večinoma dobre ocene, predvsem so te visoke pri ambientu in hrani, pri nekaterih mnenjih pa so nižje pri oceni storitve. Nekateri komentatorji so tudi delili svoje mnenje pod video Prevca in zapisali: "Gost ima vedno prav," spet drugi pa je o Prevcu zapisal: "Korekten poba, všeč mi je, da držiš s svojo ekipo, to je pravi vodja, v dobrem in slabem." Nekateri so se v svojem komentarju obregnili tudi ob to, da Cene po njihovem mnenju o gostinstvu nima pojma, in dodali, naj se raje drži skokov.

Drugi pa so mladega podjetnika pohvalili. "Gostje se ne znajo obnašati, ne poznajo bontona: usedeš se za čisto mizo! Oh, take pustite pri miru, dodali ste lep korekten odgovor!" in "Lažje je kritizirat kot pohvaliti," sta bila samo dva izmed takih.

