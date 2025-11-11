DZ o predlogu za obvezno božičnico

DZ bo na današnji izredni seji odločal o zakonu o izplačilu zimskega regresa oz. božičnice in prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Po uvedbi sistema dolgotrajne oskrbe bo obravnaval predloge za optimizacijo postopkov, pred poslanci pa bo tudi predlog za nadomestilo dobaviteljem zaradi net meteringa.

Matični odbor je predlog za izplačilo zimskega regresa oziroma obvezne božičnice, zimskega dodatka za upokojence in prenovo sistema normirancev potrdil v ponedeljek. Koalicija je k predlogu pripravila številna dopolnila, a ta se niso nanašala na sporna določila oziroma vse pripombe zakonodajnopravne službe DZ. V ospredju predloga je božičnica za vse v višini 639 evrov, ki bi bila izplačana do 18. decembra. Predvidenih je nekaj izjem, zlasti za podjetja v težavah.

V predlogu zakona bo po napovedih ostalo tudi izplačilo 150 evrov zimskega dodatka prejemnikom pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja, predvideno za 19. november. Čeprav so namreč pobudniki referenduma o pokojninski reformi sporočili, da jim do izteka roka ne bo uspelo zbrati 40 tisoč potrebnih podpisov, pokojninska zakonodaja lahko ne bi bila v uporabi dovolj hitro, da bi se zagotovilo letošnje izplačilo dodatka.

Ukrepi za optimizacijo dolgotrajne oskrbe

DZ bo danes po nujnem postopku obravnaval tudi predlog zakona o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na centrih za socialno delo in v domovih za starejše ob uvedbi sistema dolgotrajne oskrbe. Vlada želi s predlogom zdajšnjim stanovalcem v domovih omogočiti, da nemoteno preidejo v novi sistem dolgotrajne oskrbe s 1. decembrom. Edina pristojna vstopna točka za prevedbe bo po predlogu na Centru za socialno delo Ljubljana.

Za osebe brez skrbnika, čeprav bi ga potrebovale, je predlagano, da dom za starejše sproži postopek za postavitev skrbnika, hkrati pa določi osebni načrt in osebo takoj vključi v sistem dolgotrajne oskrbe. Ko bo skrbnik imenovan, bo imela oseba še dva meseca časa, da potrdi ali spremeni odločitev glede dolgotrajne oskrbe.

Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

DZ bo odločal še o predlogu novega zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, ki predvideva, da bo država dobaviteljem električne energije, ki to dobavljajo gospodinjskim odjemalcem s sončno elektrarno, vključenim v shemo net metering, od 1. marca 2025 do 31. decembra 2030 predvidoma namenila 21 milijonov evrov letno. Strošek bi bil za letošnje leto nekoliko nižji, znašal bi 16 milijonov evrov.