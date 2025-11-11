Modrijani razpisali avdicijo: Priložnost želimo dati tudi drugim

Ena najbolj priljubljenih glasbenih skupin v Sloveniji namerava na svojem velikem koncertu prostor na odru odstopiti tudi novim glasbenim talentom.

Modrijani so za še neuveljavljene slovenske glasbenike pripravili posebno presenečenje. Na Noči Modrijanov 2026 bodo na veliki oder ljubljanskih Stožic povabili nove glasbene talente. "Tako kot so priložnost nekoč dali nam, jo želimo zdaj dati tudi drugim – mladim in tudi malo starejšim," je povedal Modrijan Blaž Švab.

Vabijo vse glasbenike in glasbenice med 3 in 33 let, ki lepo pojejo, igrajo harmoniko ali kateri koli drug instrument, da se prijavijo na avdicijo. "Z veseljem bomo pogledali vse prijave," so poudarili in napovedali, da bo Noč Modrijanov 2026 dogodek, kakršnega v Sloveniji še ni bilo.

Prijave sprejemajo do 1. februarja 2026.

