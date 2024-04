Plagiat: Slovaki Modrijanom ukradli pesem Ti, moja rožica

Uspešnico Modrijanov so slovaški glasbeniki predstavljali kot svojo.

Slovaška skupina Kollarovci je posnela plagiat pesmi Ti, moja rožica, največje uspešnice slovenskega ansambla Modrijani, poročajo Slovenske novice.

Slovaki so pesmi nadeli naslov Si moja jedina, niso pa navedli njenih avtorjev, temveč so avtorstvo glasbe pripisali kar sebi. Melodijo skladbe Ti, moja rožica sta sicer napisala Blaž in Rok Švab, besedilo pa Jože Galič.

Izvirnik Modrijanov iz leta 2011:

Slovaška priredba, posneta deset let pozneje:

Frontman Modrijanov Blaž Švab je za Slovenske novice potrdil, da so si Slovaki njihovo skladbo res neupravičeno prisvojili, a jim je s pomočjo Sazasa in pristojnih služb na Slovaškem uspelo doseči, da so avtorje kasneje pravilno navedli.

Skupine Kollarovci ne nameravajo tožiti, je še povedal za Slovenske novice, želeli so le, da je avtorstvo primerno označeno.

