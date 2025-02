V Spotkastu je Eva Cimbola tokrat gostila enega od ustanovnih članov legendarne skupine Pop Design Toneta Košmrlja. Pred velikim koncertom ob 40-letnici delovanja, ki bo v Hali Tivoli 15. februarja, je odkrito spregovoril tudi o aferi o avtorstvu ene najbolj priljubljenih slovenskih popevk Na božično noč. Kakšni občutki so ga takrat prevevali in koliko je moral zaradi plagiata plačati, si oglejte v posnetku, celoten pogovor pa bo na voljo že v petek!

"Če ne bi bilo interneta, tega ne bi nihče vedel," je o avtorstvu skoraj ponarodele pesmi Na božično noč povedal Tone Košmrlj, basist in dolgoletni vodja skupine Pop Design. Pred približno 15 leti je namreč slovensko javnost presenetila novica, da je pesem pravzaprav priredba skladbe Man of the World, ki sta jo napisala nemška avtorja.

"Tudi danes se to dela, ampak bolj transparentno"

Košmrlju se sicer zdi, da je v današnjem času "praktično nemogoče" narediti pesem, ki ne bi spominjala na nekaj drugega in da se to dogaja tako pri nas kot po svetu, a se mu to ne zdi "nobena strašna tragedija".

To ni nobena strašna tragedija ali katastrofa, pravi Tone Košmrlj. Foto: Jan Lukanović

"V času interneta lahko vsak trenutek najdeš avtorja, če bi hotel pesem prepesniti. In če napišeš pravega avtorja, to ni več plagiat, ampak priredba. V današnjem času se to tudi dela, ampak bolj transparentno," je bil iskren glasbenik, ki je o pesmi govoril tudi z avtorjem izvirne pesmi.

"Rekel mi je, da ne verjame, da je pri nas ta pesem tako popularna, ker se pri njih, v nemško govorečem področju, ni predvajala niti petkrat," je povedal Košmrlj, ki meni, da je slovensko občinstvo v tej pesmi začutilo nekaj pozitivnega, za kar pa da je najbolj zaslužno besedilo. "To pesem je definitivno naredilo besedilo, ne muzika. To je moje mnenje," je sklenil.

Pop Design bodo ob 40-letnici delovanja 15. februarja nastopili v Hali Tivoli, kjer se jim bo pridružil simfonični orkester Cantabile, ne pa tudi nekdanja pevca pri skupini Miran Rudan in Vili Resnik. Tudi o temu je Tone Košmrlj odkrito spregovoril v pogovoru za Spotkast, celotni epizodi pa lahko prisluhnite že v petek!