Slovensko javnost sta navdušila mala matematična genija, 8-letna Frida in njen 9-letni brat Edvard, ki sta zmagala v oddaji Slovenija ima talent. S svojo izjemno nadarjenostjo sta si prislužila nagrado v vrednosti 50 tisoč evrov in s tem denarja sta želela kupiti 50 rotvajlerjev, a seveda je bilo vse skupaj malo šala, malo zares, da sta si otroka lahko predstavljala vrednost nagrade. V tokratnem Spotkastu Eva Cimbola gosti njuna starša. Marko in Vesna Kaloh sta brez dlake na jeziku spregovorila o vzgoji, o komentarjih, da otroka nimata normalnega otroštva, o zmagah in porazih.

Kljub temu da je od zmage minilo že nekaj časa, čestitke še vedno dežujejo z vseh strani. Družina Kaloh se je pred kratkim vrnila s počitnic, kjer so lahko skupaj še bolj in predvsem v miru proslavili zmago ter si malo odpočili od napornega urnika, ki je pri njih nekaj običajnega.

Starša sta seveda na njun dosežek neizmerno ponosna, a poudarjata, da ju je veliko bolj kot zmaga presenetilo dejstvo, kako zelo zgovorna sta bila otroka na velikem odru. Kako sta brez težav opravljala s tremo, komunikacijo z žiranti in navsezadnje, kako dobro sta se lahko zbrala in opravila z matematičnimi nalogami, kljub temu, da sta bila marsikdaj med čakanjem na točko že precej utrujena.

Bolj kot zmaga je starša Edvarda in Fride presenetilo, kako zgovorna sta bila otroka na velikem odru in kako z lahkoto sta opravila s tremo. Foto: Jan Lukanović

Za odrom utrujena, na odru prerojena

"Ko sem jaz utrujen ali preutrujen, nisem sposoben niti elektronskega sporočila napisati in raje to prestavim na drug dan in zato sva se zelo bala, kako bo Edvard izvedel točko, ker je v zaodrju že kazal znake utrujenosti. Potem pa sta prišla na oder in se je kar naenkrat prelevil v popolnoma drugo osebo in midva z Vesno sva se samo spogledovala, kako je to mogoče," je pojasnil Marko.

Dodal je, da sta bila oba z ženo ves ta čas presenečena in navdušena nad dejstvom, kako zelo sta otroka uživala na odru, kako jima je bilo nastopanje na televiziji nekaj fantastičnega in kako sta brez težav premagovala tremo.

Ko pride do porazov in razočaranj je Marko tisti, ki prevzame vlogo motivatorja. Foto: Jan Lukanović

Otrokoma ne prikrivata stvari

V pogovoru sta opisala tudi, kako potekajo njihovi dnevi, kako zelo natrpani urniki so zanje nekaj normalnega. Marsikdo si namreč seveda niti ne predstavlja, kako veliko truda in treninga je potrebnega za takšne rezultate, kot jih dosegata Edvard in Frida, ne samo v šahu, ampak tudi pri recitiranju števila pi in drugih tekmovanjih.

Seveda pa tudi pri takšnih tekmovanjih pride do porazov in razočaranj. Vesna je pojasnila, da v je v teh trenutkih Marko tisti, ki prevzame vlogo motivatorja in na nek način terapevta, da ju potolaži in jima dvigne nazaj samozavest. Marko pa je ob tem zelo hitro dodal, da je velikokrat presenečen, kako ogromno mero samozavesti premoreta oba, nekoliko bolj sicer Edvard, a mu sledi tudi Frida.

"Vesela sva, da smo dokazali, da lahko tudi s tako točko zmagaš, kjer so pomembne možganske sposobnosti," pravi Vesna Kaloh. Foto: Jan Lukanović

Prav to je Evo zanimalo v nadaljevanju: kako je s samozavestjo, ali se "bojita" prihoda pubertete in dejstva, da se lahko takrat stvari hitro obrnejo drugače. Zakonca Kaloh pa poudarjata, da njuna vzgoja že od nekdaj temelji na komunikaciji, da se zelo trudita, da z njima že od začetka govorita kot z odraslima in jima ne prikrivata ali izkrivljata stvari.

Zakonca Kaloh sta v pogovoru zaupala tudi, da v resnici ob vzgoji Fride in Edvarda nista nikoli poiskala strokovne pomoči v obliki terapevtov, sta pa velikokrat nasvet poiskala pri trenerjih ali bližnjih prijateljih, ki imajo več otrok. Glede nasvetov drugim staršem pa poudarjata, da se nikoli nista čutila na mestu, da bi o tem govorila, saj pravita, da onadva poznata zgolj svojo življenjsko zgodbo in lahko izhajata samo iz nje.

Družina Kaloh leta 2023. Foto: Mediaspeed

S komentarji, da otroka "forsirata", se ne ukvarjata

"Imava Edvarda in Frido in zato težko govoriva, kako drugačna sta od drugih, še posebno, ker nimava še pet drugih otrok, da bi lahko delala primerjavo," poudarja Marko in ob tem tudi pojasni, da je njihova družinska dinamika morda res precej drugačna od kakšne druge, a po drugi strani se zavedata, da otroka zaspita z nasmeškom, se z nasmeškom zbujata, hodijo na počitnice, otroka se znata igrati z vrstniki in uživata v preprostih otroških igrah, zato se tudi s komentarji kakšnih posameznikov, da gre v njihovem primeru za forsiranje, ne ukvarjata preveč.

"Nama je pomembno, da se o vseh teh zadevah pogovarjamo, da upoštevava njune želje in predvsem, da ju vidiva nasmejana, to je tisto, kar je pomembno," še dodajata zakonca. V celotnem pogovoru pa boste lahko veliko bolj podrobno spoznali njihovo zgodbo, njun pogled na takšne otroške dosežke in tudi o tem, kako grozno se jima zdi, da je otroški uspeh v znanju na žalost pogojen tudi z denarjem.

