Silvestrovo je navadno dan, ko se ljudje pripravljamo na vstop v novo leto. Še zadnji hitri obiski trgovin, priprava večerje, dobra družba in odštevanje do polnoči. Marsikdo je za leto, ki prihaja, že naredil svoje načrte. Napisal želje in jih poslal v svet. Evo Cimbolo pa je zanimalo, kakšno leto vendarle je pred nami, zato je v studio povabila numerologinjo Lili Sorum, ki je bila sicer pozitivna, a je vseeno opozorila, da prehajamo v zelo turbulentno leto 2025. Kaj točno to pomeni, pa prisluhnite v Spotkastu.

"Leto bo viharno, nestanovitno in obenem zelo čustveno obarvano. Mnogokrat bomo imeli občutek, da smo padli za devet let nazaj v preteklost. Posledično si bomo zelo želeli svobode in nečesa novega, drugačnega. Obeta se nam čas preobrazbe, zaključevanja, nepričakovanega. Zastarele strukture in sistemi razpadajo. Zemlja se bo tresla in mi z njo! Na žalost ne verjamem, da se nam obetata mir in sožitje v letu 2025, čeprav seštevek letnice devet nakazuje ravno na globalno humanitarno povezovanje, sočutje, zdravljenje in dvig na višje ravni zavedanja."

Na splošno pa je v Spotkastu opozorila, da petka na koncu letnice prinaša preobilje informacij, dezinformacij in vprašljivih vsebin predvsem v spletnem svetu. Zelo veliko bo stvari, ki bodo kar od nekje prišle in numerologinja Lili Sorum opozarja, naj ne verjamemo čisto vsemu, kar bomo slišali ali prebrali. Ob tem opozarja tudi na tehnološke napredke, predvsem nadaljnji razvoj umetne inteligence in z njo povezane tudi prve resnejše in konkretnejše probleme oziroma izzive.

Numerologinja Lili Sorum nam je razkrila, kakšno leto je pred nami. Foto: Jan Lukanović

"V svetu razpadajo strukture, sploh tiste zastarele, o tem se govori že leta 2022. Ta proces se je sprožil že prej, še posebej to velja za Slovenijo, ki vstopa v število štiri. Možno je predvidevati, da bodo v ospredju zdravstveni sistem in vse tiste stvari, ki enostavno ne zmorejo več delovati." Ob tem še poudarja, da vsa ta dejanja dobivajo v letu, ki prihaja, smisel. Torej bodo določene spremembe veljale in obstale.

Več porok ali ločitev

"Leto 2022 je bilo leto, ko je bilo pričakovano, da bodo odnosi zelo na preizkušnji, prihodnje leto pa bolj osebnostno zaključujemo določene stvari iz preteklosti. Kot družba preraščamo določene odnose, za seboj morda puščamo toksične odnose, vedno več se govori o narcisih, čustvenih vampirjih in podobnem." Zato Lili Sorum meni, da bomo takšne odnose morda zapuščali, bo pa leto 2026 po njenem mnenju veliko ugodnejše za družine, za nove začetke in za nove resnejše zveze. Lilin nasvet za samske je, naj ne obupajo prehitro, za tiste, ki se bodo morda res soočali z večjimi izzivi v odnosih, da je velika verjetnost, da bodo odnosi, ki bodo šli narazen prihodnje leto, spet našli skupno pot čez nekaj let.

Leto 2026 bo ugodnejše za družine in resnejše zveze, kot pa leto 2025, ko bodo odnosi na preizkušnji. Foto: Jan Lukanović

Podnebne spremembe

Lili opozarja, da število devet, v katerega vstopamo, prinaša tudi več podnebnih sprememb. Poplave, potresi, nenavadni podnebni pojavi ... Biti moramo pripravljeni, nas opozarja. Veščine preživetja so lahko pomembne in zato bi se po njenem mnenju morali še več o takšnih situacijah učiti tudi v šolah. "Ne strašim, ampak opozarjam, hkrati pa sem ponosna na Slovenijo, ker je med prvimi prevzela pobudo Evropske unije za izobraževanje mladih in dejansko se že izvaja pilot izobraževanj pedagogov, ki naj bi imeli potem predmet v šolah in v vrtcih o tem, kako biti samooskrbni in poudarjati lep odnos do narave."

Katero pesem bomo letos poslali na Evrovizijo?

Na glasbenem področju in na področju šovbiznisa bo leto, ki prihaja, leto zatišja. Leto 2024 je bilo veliko bolj umetniško obarvano in Slovenija je imela več pozitivnih energij za to udejstvovanje, kar so fantje iz zasedbe Joker out uspešno opravičili. Prihodnje leto bo bolj umirjeno. Ugodno bo za imena, ki jih že dobro poznamo, za vsa nova bo šlo nekoliko počasneje. In morda pošljemo na Evrovizijo nekaj bolj umirjenega.

Lili opozarja, da število devet, v katerega vstopamo, prinaša tudi več podnebnih sprememb. Foto: Jan Lukanović

Plodno leto za vse, ki stopajo v osebno numerološko leto tri

"Med njimi sta tudi pevec Jan Plestenjak in njegova Tadeja. Glede na to, da je pevec že večkrat poudaril, da mu je žal, da si ni ustvaril družine, je ugoden čas zato morda prav prihodnje leto." A ob tem Lili poudarja, da je pomembno, da se zavedamo, da je na splošno trojka v tem letu zelo podvržena naraščaju, pa tudi umetnosti in ustvarjalnosti. Zato pri tistih, ki so v trojki in si ne želijo naraščaja, dodatna previdnost v prihodnjem letu ne bo odveč.

Ob koncu Spotkasta je Lili Sorum pojasnila tudi svojo ljubezen do Ekvadorja, Indijancev in življenja tam. Ne prezrite niti njenega nasveta, ki ga je dala vsem Slovencem v prihodnjem letu, letu 2025! Eva Cimbola pa dodaja, naj bo igrivo, srečno, zadovoljno in zdravo!

