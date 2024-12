Ste se kdaj vprašali, zakaj med prazniki morda pojeste več kot sicer? Ker ste lačni, ker je hrana na lepo okrašeni mizi videti še bolj mamljiva ali zaradi tradicije? Razlogov je lahko več, pravi Mojca Cepuš, svetovalka za zdravo prehrano in hujšanje ter certificirana nutricionistka. "Ne pozabimo na to, da redi tudi alkohol. Ljudje se med prazniki v povprečju zredijo za okoli dva kilograma. Rekla bi, da tisti, ki dobijo dva, so lahko srečni. Glejmo na daljši rok. Telo ne ve, da je december," pove Cepuš, ki ima dober recept, kaj storiti na obisku, da ob polno obloženi mizi ne bomo nevljudni, če ne želimo preveč ali nič pojesti. Prav je, da so prazniki tradicija, ko se zbere družina in se tudi kaj dobrega poje. A koliko pregrehe si bomo dopustili, je odvisno le od nas samih.

Bolj kot to, kaj in koliko lahko pojemo med prazniki, je dobro vedeti, kaj so naši dolgoročni cilji, najprej opozori Mojca Cepuš. Ob preobilni božični večerji bomo naslednji dan s športom težko pokurili vse, kar smo pojedli.

"Od posameznika do posameznika je odvisno, česa si želi. Če bi rada videla vnuke, verjetno ni dobro, da imam sto kilogramov. Če hujšam oziroma želim ohranjati enako težo, si bom tudi med prazniki postavila rigorozne smernice."

Vsak se mora sam odločiti, kaj bo počel s svojim telesom. "Treba je gledati dolgoročno." Foto: Jan Lukanović

Cepuš pove, kakšen je priporočljiv dnevni vnos kalorij, a še bolj kot to je po njenem pomemben vnos "zdravih" surovin.

Tja, kjer bi utegnilo biti nevarno, pojdi s polnim želodcem

Glavno vprašanje, ki bi si ga moral zastaviti vsak, je: "Zakaj jem? Ker sem lačen ali ker nisem lačen?" še izpostavi sogovornica. Razkrije, zakaj na božično večerjo ne bi smeli iti lačni, sploh če želimo ohranjati trenutno težo.

Kaj pa naj storimo na obisku, da ne bomo nevljudni? Zanimiv recept ima tudi za to.

Foto: Jan Lukanović

Prejšnji dan preveč, kaj pa naj jem naslednji dan ?

Cepuš praktično pove, kaj lahko storimo dan po tem, ko smo pojedli preveč maščob, sladkorja, ogljikovih hidratov in beljakovin. "Še vedno je glavno, da jemo, ne pa stradamo," in razkrije, katera hrana je primerna in kaj se dogaja v telesu.

Ni važno, kaj je v prazničnem času na mizi, pomembno je, ali bomo spet "padli na finto", pravi Cepuš. "Vprašajte se, kaj dejansko potrebujete vi."

Zaprtje in težave z zdravjem

Na prehrano bi že tako bolj morali paziti bolniki, ki imajo na primer srčno-žilna obolenja, sladkorno bolezen. Če zaradi "prazničnih menijev" nastopi še zaprtje, si lahko pomagate z masažo, zadostno količino vode in surovim sadjem, odlična sta jabolko in kivi, na primer. "Zanimivo je, da predvsem mlade generacije ne vedo, da ribano jabolko zapira, prav tako banana. Enako je s popečenim toastom, ki bo zdaj verjetno priljubljen zaradi tatarskega bifteka. Vse, kar izgublja vodo, zapira."

Vino, pivo, šampanjec ...

Alkohol je za telo strup, še poudari. Ima prednostno zanko in se iz telesa izloči prej, druge stvari pa čakajo, ponazori. Tudi hujšamo težje, če uživamo alkohol. "Alkohol je socialni lubrikant in ljudje se ob njem lažje sprostijo. Opažam, da bodo prej odklonili hrano kot pa kozarec vina. Meni je to velika uganka, saj je alkohol veliko škodljivejši kot pa na primer hamburger."

Najuspešnješa bo tista dieta, ki se je boste držali vse življenje. Foto: Jan Lukanović

25:25:50

Cepuš med drugim še razloži, kaj naj bi bil uravnotežen obrok, in komentira, kako hrano dojemajo moški in kako ženske.

Sogovornica med drugim pove tudi, zakaj se je dobro postiti in kdaj je post lahko škodljiv, kaj si misli o ponovoletnih zaobljubah, ko se marsikdo odloči za izgubo kilogramov, in kaj je po njenem ključ do uspeha ohranjanja primerne teže za vse življenje.

Spotkast poiščite na Siol.net ali na vseh najbolj priljubljenih platformah za avdiovsebine: Spotify, Apple Podcasts, Pocket Casts, Audible, Amazon Music ... Vidimo se tudi na Siol.net in na YouTubu.