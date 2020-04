Nutricionistka: Najboljši čas za hujšanje ni pomlad, ampak ... #video

V obdobju epidemije in samoizolacije so nekateri opustili redno rekreacijo in se predali prenajedanju, kar je privedlo do kopičenja kilogramov. A tudi v teh kriznih časih je mogoče zdravo shujšati in poskrbeti za aktivnost, če le imate voljo in disciplino.

Že na začetku karantene je slavni raper 50 Cent dejal, da se bodo številni ljudje v obdobju karantene polenili in se odrekli telovadbi.

Če se to v tem trenutku dogaja tudi vam, poslušajte nasvete nutricionistke Mojce Cepuš, ki pravi, da je mogoče uspešno hujšati tudi brez vadbe, a le v primeru, če ste zelo pozorni na prehrano.

Kako se lotiti hujšanja v karanteni?

Rekreirajte se doma, s pomočjo računalnika. Cepuševa pri tem priporoča kar program osebnega trenerja Jana Kovačiča , ki je sodeloval tudi v treh sezonah šova The Biggest Loser Slovenija. "Jan je (kot ambasador priljubljenega trgovca, op. p.) zasnoval celovit vadbeni program, ki ga lahko opravljate vsak dan in za katerega ne potrebujemo nič, razen volje. Se pa lahko zelo uspešno hujša tudi brez vadbe. V tem primeru je treba malo bolj paziti, kaj jemo."

Cepuševa pri tem priporoča kar program osebnega trenerja , ki je sodeloval tudi v treh sezonah šova The Biggest Loser Slovenija. "Jan je (kot ambasador priljubljenega trgovca, op. p.) zasnoval celovit vadbeni program, ki ga lahko opravljate vsak dan in za katerega ne potrebujemo nič, razen volje. Se pa lahko zelo uspešno hujša tudi brez vadbe. V tem primeru je treba malo bolj paziti, kaj jemo." Omejite energijski vnos in razdelite hrano na pet obrokov. "Za zajtrk in kosilo lahko jemo ogljikove hidrate, kot so kruh testenine, riž, krompir, kaše ... Vse polnozrnato, seveda, in z veliko zelenjave, za malice nekaj surovega, sadje ali korenček. Za večerjo pa kakšno zelenjavno juho, pečeno bučko in piščančje bedro, solato, vok s tofujem, nesladkan kompot," svetuje nutricionistka.

"Za zajtrk in kosilo lahko jemo ogljikove hidrate, kot so kruh testenine, riž, krompir, kaše ... Vse polnozrnato, seveda, in z veliko zelenjave, za malice nekaj surovega, sadje ali korenček. Za večerjo pa kakšno zelenjavno juho, pečeno bučko in piščančje bedro, solato, vok s tofujem, nesladkan kompot," svetuje nutricionistka. Za hujšanje je potrebna volja . To je najpomembnejša sestavina za recept do uspeha, pojasnjuje sogovornica: "Tako ne velja, da je pomlad najboljši čas za začetek, prav tako ne kakšen drug, od zunaj postavljeni mejnik. Najboljši čas za hujšanje je, ko začutimo željo po spremembi."

. To je najpomembnejša sestavina za recept do uspeha, pojasnjuje sogovornica: "Tako ne velja, da je pomlad najboljši čas za začetek, prav tako ne kakšen drug, od zunaj postavljeni mejnik. Najboljši čas za hujšanje je, ko začutimo željo po spremembi." Ne odrekajte se hidratom, raje pojejte sladkarijo manj. Ob vsakem hujšanju pa Cepuševa svetuje, naj se tega ne lotevamo s popolnim odrekanjem določeni skupini živil. "Ne priporočam, da se odrečemo maščobi ali ogljikovim hidratom kar povprek. Bolje je, če se odrečemo kakšni sladkariji ali pa večerje zamenjamo za zelenjavne juhe ali drugo zelenjavo."

Samoizolacija naj ne bo izgovor za neaktivnost in nezdrave obroke, meni Cepuševa. Foto: Osebni arhiv

Za večerjo najbolj priporoča zelenjavno juho

Večini veliko preglavic povzroča priprava večerje, saj naj bi bila ta lahka, hranljiva in prebavljiva, veliko pa si jih želi tudi, da bi bila hkrati še enostavna za pripravo. Vendar pa zdaj stiska s časom ne bi smela biti ovira, pravi nutricionistka.

"Dobre večerje so tiste, po katerih smo siti in so lahko prebavljive. Naredite si lahko juho iz špargljev in čemaža, jo zamrznete in jo lahko po potrebi zelo hitro odmrznete in pojeste. Zraven se prileže popečen polnozrnat kruhek z olivnim oljem ali popečen tofu. Če ste ljubitelji mesa, pa v juho dodajte hrustljavo pečen pršut. Če ste bili aktivni, pa je dobra večerja tudi skuta z banano."

Nutricionistka pravi, da je zelenjavna juha vedno odlična izbira za večerjo. Foto: Getty Images

Ugotovite, zakaj posegate po nezdravih prigrizkih

Kaj pa prigrizki in druge pregrehe, ki so navadno krivi za vztrajno kopičenje nepotrebnih kilogramov? Doma narejene so resda prednost, saj lahko izberemo kakovostnejše sestavine, a pecivo iz bele moke in belega sladkorja je ravno tako nezdravo kot kupljeno, opozarja sogovornica.

Verjetno je najboljši način, da se izognemo prenajedanju, da ugotovimo, zakaj jemo, potem pa poskusimo odpraviti vzrok.

Če pa po nezdravi hrani posegate zaradi lakote, je treba začeti skrbno načrtovanje obrokov vnaprej, svetuje. "Da v dopoldanskem času pojemo veliko ogljikovih hidratov in kakovostih maščob, ki nam dajo energijo. Ne pozabite tudi na zelenjavo, ki nas nasiti brez omembe vrednih kalorij."

In tako boste rešili tudi vprašanje večerje, saj se boste, če boste čez dan siti, zvečer lažje uprli nezdravi hrani, še dodaja nutricionistka.

Sicer pa Cepuševa kot eno od učinkovitih diet priporoča tako imenovano periodično postenje, pri katerem ne gre za prepovedana živila, temveč za določeno "okno" prehranjevanja.

Več preberite tukaj: