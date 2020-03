Znani raper o karanteni: Veliko ljudi se bo zredilo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prepričan je, da so v obdobju izolacije oziroma karantene številni pozabili na telesno vadbo.

Raper 50 Cent je za časopis Wall Street Journal pojasnil, kako je njegov vsakdan videti zdaj, ko je zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa prisiljen ostati doma.

Štiriinštiridesetletnik, ki se trenutno bolj posveča televizijskim projektom kot glasbi, redno vzdržuje telesno pripravljenost in to počne tudi zdaj, pa čeprav doma. Skrbi pa ga, da se bodo številni ljudje v obdobju karantene polenili in se odrekli telovadbi.

"Številni se niso prilagodili, ampak bodo preprosto sedeli doma in se zredili," je izjavil.

Povedal je še, da za motivacijo ne potrebuje osebnega trenerja, ampak ga bolj motivirajo "fit ženske" na družbenih omrežjih. "Če mi dekle reče, naj nekaj storim, bom to tudi zmogel," je pribil.

