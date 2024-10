NIJZ ob današnjem svetovnem dnevu hoje poudarja pomen hoje za krepitev zdravja in telesne pripravljenosti. Za obeležitev tega dneva NIJZ predlaga sprehod, poučen pohod po gozdnih poteh in raziskovanje rastlinskega sveta, tekmovanje v hoji ter udeležbo na pohodih in drugih dogodkih v lokalni skupnosti.

Hoja je najpreprostejša oblika telesne dejavnosti, saj zanjo ne potrebujemo nobenih posebnih pripomočkov in načrtovanja. Pomembna je le primerna obutev, prilagojena glede na okolje, zahtevnost terena in vreme. Hodimo lahko po opravkih, po stanovanju, do službe, šole ali pa gremo na sprehod, kjer je edini cilj hoje, da smo telesno dejavni. S hojo pa ne krepimo le zdravja, temveč prispevamo tudi k čistejšemu okolju in manjši porabi goriv in energije, so na spletni strani zapisali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Hoja je po navedbah NIJZ oblika aerobne telesne dejavnosti, s katero krepimo predvsem naš srčno-žilni in dihalni sistem. Z različno težavnostjo hoje lahko vplivamo na intenziteto telesne dejavnosti. Če hodimo po mestu, nakupujemo in se pogovarjamo s prijatelji, spada takšna hoja pod nizko intenzivno telesno dejavnost. Za pozitivne učinke na zdravje moramo hojo nekoliko pospešiti. Hitra hoja, kjer se že nekoliko zadihamo in povišamo srčni utrip, predstavlja telesno dejavnost zmerne intenzitete. Če hojo še nekoliko pospešimo ali hodimo v hrib, pa je to lahko že visoko intenzivna telesna dejavnost.

Treba se je zadihati

NIJZ za zdravje odraslih priporoča tedensko najmanj od 150 do 300 minut zmerno intenzivne aerobne telesne dejavnosti, kot je hitra hoja, ali od 75 do 150 minut visoko intenzivne aerobne telesne dejavnosti oziroma enakovredno kombinacijo telesne dejavnosti obeh intenzivnosti.

V najbližjem centru za krepitev zdravja in zdravstvenovzgojnih centrih je na voljo tudi občinski preizkus hoje na dva kilometra. Če hoja zaradi različnih razlogov za nekoga ni optimalna oblika gibanja, lahko izbere alternativno telesno dejavnost, kot so kolesarjenje, plavanje, ples in vse druge oblike vadb ter gibanja, pri katerih se "zadihate in se vam srčni utrip nekoliko zviša".