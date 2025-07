Starejši vozniki in varna vožnja: kdaj je čas za slovo od volana?

Kdaj je čas, da starejši vozniki prepustijo mesto za volanom drugim? "Vozniška dovoljenja so veljavna do 80. oziroma 70. leta starosti, kar je odvisno od leta, v katerem je oseba pridobila vozniško dovoljenje. Po tem datumu pa morajo osebe opraviti zdravniški pregled za podaljšanje vozniškega dovoljenja," pojasnjuje Polona Savič, specialistka medicine dela, prometa in športa z Zavoda za varstvo pri delu.

Kaj vse zdravniki preverijo pri starejših voznikih?

Ocena vozniške sposobnosti pri starejših voznikih vključuje klinični pregled – tako anamnezo kot status –, pregled zdravstvene dokumentacije oziroma kartona ter oceno vidnih funkcij. Pogosto je indiciran tudi psihološki pregled za preverjanje psihomotoričnih sposobnosti. "V nekaterih primerih voznika na podlagi rezultatov psihološkega testiranja usmerimo tudi na praktični preskus vožnje, kjer se psihomotorika preverja v realnih pogojih v vozilu," je povedala Savič.

Zaradi pogostejšega pojava pridruženih bolezni, kot so okvare vida (na primer siva mrena), sladkorna bolezen, aritmije, ateroskleroza ali obstruktivna spalna apneja (OSAS), so pri starejših za oceno sposobnosti za vožnjo lahko potrebne dodatne preiskave ali specialistični izvidi, kot so mnenje oftalmologa, psihiatra, nevrologa, laboratorijske preiskave, preiskava EKG in podobno.

Na vsakem pregledu starostnika opredelijo tudi, kdaj je potreben vnovični pregled za podaljšanje vozniškega dovoljenja.

Vožnja sčasoma postane nevarna

Čas, da oseba preneha voziti, je takrat, ko njene psihofizične sposobnosti niso več ustrezne za varno upravljanje vozila, vendar pa je ocena vedno individualna in se lahko od osebe do osebe precej razlikuje.

"Vsekakor se moramo vprašati, ali je nekdo še zmožen za vožnjo, če je udeležen v prometni nesreči ali jo povzroči oziroma povzroči težji prometni prekršek, kot je vožnja v napačno smer, ali če ima pogoste manjše prometne nesreče, kjer nastanejo materialne poškodbe vozila," našteva specialistka medicine dela.

Nekatere starejše osebe pa že same ocenijo, da se pri vožnji na počutijo več suvereno in da niso več sposobne za vožnjo. Tako nekateri vozniškega dovoljenja ob poteku veljavnosti niti ne podaljšajo.

Individualne omejitve

Najpogostejše individualne omejitve se nanašajo na vožnjo z ustrezno korekcijo vida.

"Pri starostnikih se omejuje tudi vožnja na avtocesti, mogoča je omejitev nočne vožnje ter omejitev premera vožnje znotraj določenega števila kilometrov od kraja voznikovega bivanja," dodaja Savič.

Vsi starostniki prejmejo tudi omejitev veljavnosti vozniškega dovoljenja, torej morajo po določenem času ponovno opraviti pregled za podaljšanje vozniškega dovoljenja.

Starejši niso najhujši povzročitelji nesreč

Starejši vozniki pogosteje poškodujejo sebe kot druge. Stopnja smrtnosti pri voznikih, starejših od 75 let, je več kot petkrat višja od povprečja, stopnja poškodb pa dvakrat višja, kažejo podatki evropske agencije za prometno varnost.

Večja ranljivost v prometu je posledica zmanjšanih telesnih sposobnosti starejših voznikov, torej zmanjšana vid in sluh ter počasnejši reakcijski čas. Vse manj imajo tudi vsakodnevnih izkušenj na cesti.

Po podatkih Agencije za varnost prometa (AVP) so lani največ prometnih nesreč zakrivili povzročitelji v starostni skupini med 25. in 34. letom starosti, in sicer 2.758, kar je nekoliko več kot v letu 2023. Sledijo jim starejši od 65 let z 2.729 povzročenimi prometnimi nesrečami.

Tudi nesreč s smrtnim izidom največ povzročijo vozniki v starostni skupini med 25 in 34 let ter med 35 in 44 leti. Lani so vozniki v vsaki od obeh skupin povzročili po 13 smrti. Šele nato so starejši od 65 let z desetimi smrtnimi žrtvami, enako tragičen izid je zabeležila tudi starostna skupina med 18. in 24. letom starosti.

Še več, na AVP ugotavljajo, da se je v zadnjih treh letih predvsem pri starostni skupini nad 65 let zmanjšal delež umrlih zaradi povzročitve nesreče.