Že prvi kozarec vpliva na reakcijski čas

Alkohol in druge psihoaktivne snovi slabijo naše psihofizične sposobnosti. Če se pod njihovim vplivom odpravimo za volan, lahko povzročimo najtežje prometne nesreče. Po začasnih in neuradnih podatkih se je od januarja do novembra letos zgodilo kar 1335 prometnih nesreč pod vplivom alkohola, od tega 17 s smrtnim izidom, kar je enako kot v tem obdobju lani. Prometnih nesreč je bilo sicer 7,7 odstotka manj kot v lanskem primerjalnem obdobju.

Ko se možganski centri drug za drugim izklapljajo

Že pri koncentraciji 0,5 promila se verjetnost povzročitve prometne nesreče podvoji, pri 1,1 promila alkohola pa osemkrat poveča v primerjavi s treznim voznikom. Verjetnost se z višjo stopnjo alkoholiziranosti eksponentno stopnjuje. Pri 1,5 promila se tveganje za nastanek prometne nesreče poveča za kar 22-krat!

Z višanjem stopnje alkohola v krvi se nadzorni centri možganov drug za drugim "izklapljajo", nadzor pa prevzemajo avtonomni centri. Večajo se vidne posledice na vidu, ravnotežju in pri reakcijskem času. To ima za volanom številne, lahko usodne posledice.

Že majhna količina popitega alkohola lahko pomembno vpliva na delovanje oči. Ker alkohol vpliva na delovanje očesne leče, se voznikom zoži vidno polje. Pri tem vse težje zaznavajo dogodke, ki se dogajajo na levi ali desni strani.

Z naraščanjem stopnje zaužitega alkohola postaja očesna leča vse bolj toga, kar vpliva na zameglitev vida. Tako nastane pojav tunelskega vida, pri katerem se osebi močno zoži vidno polje in poslabša ostrina vida.

Poleg omenjenega alkohol vpliva na očesno mrežnico, posledično pod vplivom alkohola težje zaznavamo rdečo barvo, ki je v prometu precej pogosta in ima pomembno vlogo, na semaforju, svetlobnih znakih, prometnih znakih, rdeče barve so tudi zadnji žarometi na vozilih.

Za ničelno toleranco do alkohola v prometu Policisti bodo v mesecu, ki ga tradicionalno zaznamuje vrsta praznovanj, poostreno nadzirali psihofizično stanje voznikov. Do nedelje, 31. decembra 2023, bo potekala tretja letošnja nacionalna preventivna akcija za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu, ki jo koordinira Agencija za varnost prometa. Policisti bodo preverjali vsebnost alkohola v izdihanem zraku in izvajali preizkuse s sredstvi za hitro ugotavljanje prisotnosti drog v organizmu. Agencija za varnost prometa in Policija pozivata k odgovorni vožnji: "Že prvi popiti kozarec alkoholne pijače vpliva na zmožnost presoje in reakcijski čas voznika. Če se odpravljate na dogodek, kjer je verjetnost, da boste uživali alkohol, vnaprej načrtujte, kako boste varno prišli domov. V prazničnem času bodite odgovorni ter se udeležbi v prometu pod vplivom alkohola in drog odpovejte!"

Da nobena družina ne bi bila zavita v črnino

Policisti bodo decembra pri voznikih preverjali vsebnost alkohola v izdihanem zraku. Foto: AVP

Prometna nezgoda globoko zareže v življenje vsaj ene družine. Z izgubo se morajo soočiti tako sorodniki kot širši prijateljski krog žrtve, kar je breme, ki ga vsi nosijo s seboj celotno življenje.

Da v prazničnih dneh zaradi neodgovornih udeležencev v prometu nobena družina ne bi bila zavita v črnino, javnost z osebnimi sporočili naslavljajo prvi posredovalci na kraju prometne nesreče in neposredno po njej. To so reševalci, zdravniki, policisti in gasilci.

Oglejte si njihova presunljiva sporočila:

Anže Albreht, gasilec in reševalec, zavod Reševalni pas:

Tomaž Kapus, načelnik postaje Prometne policije Kranj:

Anita Mrvar Brečko, dr. med., anesteziologinja, UKC Ljubljana:

Dr. Gregor Prosen, dr. med., predstojnik urgentnega centra UKC Maribor:

Dr. Sandra Radoš Krnel, dr. med., Nacionalni inštitut za javno zdravje:

Uroš Tominc, dr. med., travmatolog, vodja urgentnega kirurškega bloka UKC Ljubljana:

Denis Vihar, diplomirani zdravstvenik, Center za nujno medicinsko pomoč in reševalne prevoze, ZD Maribor, ter prostovoljni gasilec:

Najmlajši alkoholizirani povzročili za tretjino več prometnih nesreč

"Povprečna stopnja alkoholiziranosti v vseh prometnih nesrečah je znašala 1,38 promila. Najpogostejši povzročitelji prometnih nesreč pod vplivom alkohola so v starostnih skupinah 25-34 in 35-44 let. Skrb vzbujajoče je, da so najmlajši alkoholizirani povzročitelji prometnih nesreč, stari od 15 do 17 let, letos povzročili za tretjino več prometnih nesreč kot v prvih enajstih mesecih lanskega leta," je povedala mag. Simona Felser, direktorica Agencije za varnost prometa.

Alkoholizirani povzročitelji so smrtne prometne nesreče povzročili najpogosteje zaradi neprilagojene hitrosti in nepravilne strani oziroma smeri vožnje. Policisti so v prvih enajstih mesecih letos odredili 408.302 alkotestov, od tega je bilo 10.673 pozitivnih in 243 odklonjenih. Odredili so 1341 strokovnih pregledov na droge, od tega je bilo 234 pozitivnih in 736 odklonjenih.