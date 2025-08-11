Izrael ubil več novinarjev Al Jazeere

Izraelska vojska je v nedeljo ciljala šotor v mestu Gaza in pri tem ubila dva poročevalca in tri snemalce katarske Al Jazeere, vključno z novinarjem Anasom al Šarifom, so sporočili iz te televizije. Izraelske sile, ki so v Gazi v 22 mesecih ubile okoli 200 novinarjev, so Šarifa po napadu označile za terorista, ki se je pretvarjal, da je novinar.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



7.02 Izrael v ciljnem napadu ubil več novinarjev Al Jazeere

7.02 Izrael v ciljnem napadu ubil več novinarjev Al Jazeere

V napadu na šotor pred bolnišnico Al Šifa je bilo ubitih skupno sedem ljudi, navaja Al Jazeera.

Finalmente, Israel logró asesinar a @AnasAlSharif0, el corresponsal más prestigioso de Palestina.



Para matarlo, bombardearon el Hospital Al-Shifa, uno de los pocos que quedaba medio en pie.



Lo sobreviven su hija y su hijo.



Genocidas, mil veces asesinos. Ni perdón ni olvido. pic.twitter.com/GCTqHMnCsX — Abraham Mendieta (@abrahamendieta) August 10, 2025

Anas al Šarif je javnosti poznan kot eden redkih novinarjev, ki je poročal s severa opustošene enklave. V zadnji objavi pred smrtjo je 28-letnik objavil videoposnetek, na katerem je slišati intenzivne raketne napade na mesto Gaza.

Izraelski varnostni kabinet je v petek podprl načrt krepitve ofenzive v Gazi in popolno vojaško zasedbo mesta Gaza.

Izraelska vojska je potrdila, da je ciljala Šarifa, ki ga je ob tem opredelila kot "terorista", ki se je "izdajal za novinarja". Po navedbah Izraela, ki svojih trditev ni podkrepil z dokazi, je bil Šarif eden izmed poveljnikov palestinskega gibanja Hamas, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po podatkih Mednarodne zveze novinarjev (IFJ) je bilo od 7. oktobra 2023 v Gazi ubitih 187 novinarjev in medijskih delavcev.

Evropska zveza novinarjev (EFJ) je skupaj s Sindikatom palestinskih novinarjev (PJS) nedavno opozorila, da se v Gazi dogaja genocid, žrtve katerega so tudi novinarji.

"Kar se dogaja v Gazi, je vojni zločin in zločin proti človeštvu. Novinarji v Gazi so edini še živi pričevalci teh zločinov. Tujim novinarjem je vstop izrecno prepovedan, lokalni pa vsak dan tvegajo svoje življenje, da svetu sporočajo resnico - zdaj pa so tudi oni obsojeni na smrt zaradi lakote," so zapisali v skupni izjavi.