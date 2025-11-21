V živo: Nika Prevc z izjemnim skokom Slovenijo povsem približala vodilni Japonski

Skakalni karavani sta zbrani na uvodnem prizorišču nove sezone svetovnega pokala v Lillehammerju, kjer pravkar potek prva tekma nove sezone. Tekmuje pet ekip, slovensko sestavljajo Nika Prevc, Nika Vodan, Domen Prevc in Timi Zajc.

Potek tekme

Finalna serija

Druga skupina: Timi Zajc je ob vetru v hrbet zmogel 127 metrov, prav toliko je skočil tudi Ren Nikaido, ki je Japonsko zadržal v vodstvu za 2,4 točke. Avstrijci so po 138 metrih Stefana Krafta zaostanek za Japonsko znižali na 23,3 točke, četrti Nemci so zaostajali 35,7 točke.

1. skupina: Nika Prevc je v finalu skočila precej bolje kot v prvi seriji, pristala pri 136,5 metrih in skoraj stopila japonsko prednosti. Nozomi Marujama je sicer skočila 134,5 metra, a prejela slabe ocene, tako da Slovenci zaostajajo le še 1,5 točke. Tretji Avstrijci zaostajajo 39 točk.

Prva serija

4. skupina: Kot zadnji od Slovencev je v prvi seriji skočil Domen Prevc, pristal pri 137 metrih, kar je tri metre več od Rjojuja Kobajašija, tako da je prednost Japonske stopil na 15,4 točke. Tretja Avstrija, za katero je Jan Hörl skočil do daljave prve serije 140 metrov, za vodilnimi zaostaja 26,4 točke, četrta Nemčija 40,2, peta Norveška pa 58,5. V finale so se uvrstile še Poljska, Kanad in Finska.

3. skupina: Nika Vodan je pristala pri 125 metrih in slovensko ekipo zadržala na drugem mestu, se je pa zaostanek za Japonsko nekoliko povečal, na 22,3 točke. Tretji Avstrijci za vodilnimi zaostajajo 33,4 točke, četrti Norvežani 41,4, peti Nemci pa 41,8.

Druga skupina: Timi Zajc je pristal pri 134 metrih in pridobil mesto, tako da je Slovenija po njegovem skoku zasedala drugo mesto. Za vodilno Japonsko je zaostajala 13,8 točke. Tretja Nemčija zaostaja 23,3 točke, četrta Avstrija 29,5, peta Norveška pa 36,7 točke.

Prva skupina: Kot prva je od Slovencev skočila Nika Prevc, pristala pri 123,5 metrih, prejela nižje ocene od želenih. Slovenska ekipa je po prvi skupini prve serije zasedala tretje mesto, 11 točk za vodilno Japonsko, pri kateri blesti zmagovalka obeh serij za trening Nozomi Marujama. Druga je kanadska zasedba z 8,3 točke zaostanka za Japonci. Četrta Norveška zaostaja skoraj 21 točk.